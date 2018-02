=== 09:00 DE/Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs- gesellschaften (BVK), PK zum Beteiligungskapital- markt 2017 und Ausblick auf 2018, Berlin *** 10:00 DE/CDU, Bundesparteitag, Berlin 11:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede bei der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe "Euro Risk-Free Rates" (organisiert von der EZB), Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, Beginn der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, Potsdam 14:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der NABE Economic Policy Conference, Washington *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -9,3% gg Vm - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 27.2.), Bonn - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2018 (bis 1.3.), Barcelona - IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand ===

