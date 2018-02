Trotz der jüngsten Kurzstürze an den Börsen sind deutsche Konjunkturexperten optimistisch. Denn in der Realwirtschaft läuft es weiter sehr gut.

Die deutsche Konjunktur ist nach Einschätzung von Experten erwartungsgemäß stark ins Jahr 2018 gestartet. Die Zeichen stünden weiter auf Wachstum. Das dürfte nach den bisherigen Vorzeichen mit einem um mehr als zwei Prozent steigenden Bruttoinlandsprodukt (BIP) mindestens so groß ausfallen wie 2017, prognostizierten Volkswirte deutscher Großbanken und Konjunkturforscher in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Einige rechnen sogar mit einem noch stärkeren Wirtschaftswachstum. Auch auf dem Arbeitsmarkt werde sich die "günstige Grundtendenz" fortsetzen, versicherten sie.

Ganz so ausgeprägt wie zum Jahreswechsel ist die Konjunktur-Euphorie aber trotzdem nicht mehr, wie bei der Umfrage deutlich wurde. So haben nach Ansicht von BayernLB-Volkswirtin Christiane von Berg bei Instituten und Ökonomen zuletzt überzogene Konjunkturprognosen die Runde gemacht. "Inzwischen hat man die rosa Brille abgelegt und ist zur Normalität zurückgekehrt", stellt sie fest. Die BayernLB geht bislang für 2018 von einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent aus. Das Geldinstitut will allerdings an diesem Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...