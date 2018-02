Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZEITARBEIT - Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist zuletzt gestiegen. Zwischen Juli 2016 und Juli 2017 waren im Schnitt 1,01 Millionen Menschen in der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt - 34.000 oder 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus neuen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegen. Ende Juli 2017 gab es 1,13 Millionen Beschäftigungsverhältnisse zwischen Leiharbeitsfirmen und Leiharbeitnehmern - ein gutes Drittel davon bestand seit mindestens 18 Monaten, ein Fünftel zwischen neun und unter 18 Monaten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

SPD - Der Parteienforscher Oskar Niedermayer warnt vor dem Untergang der SPD als Volkspartei, wenn sich die Mitglieder bei der Abstimmung gegen eine GroKo-Regierung aussprechen und es zu Neuwahlen kommt. "Dann ist die SPD weg vom Fenster." Er fügte hinzu: "Bei Neuwahlen werden die Wähler der SPD öffentlich die Schuld dafür geben und die Partei abstrafen." Dann sei die SPD in Gefahr, unter 15 Prozent zu fallen: "Dann ist die SPD keine Volkspartei mehr." (Neue Osnabrücker Zeitung)

DIESEL - Der Präsident des Automobilvereins ADAC, August Markl, fordert die Autoindustrie zu Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen auf, um die Luft zu verbessern. "Es ist alles an Technik vorhanden, man muss sie nur in die Autos einbauen", sagte Markl der Süddeutschen Zeitung. Die Finanzierung sollten Staat und Hersteller gemeinsam übernehmen. Käme es zu Fahrverboten, würde das vor allem "die Schwächsten" treffen. (SZ S. 17)

DIESEL - Vertreter der Kommunen haben mit heftiger Kritik auf die Pläne der Bundesregierung reagiert, wonach Städte und Gemeinden künftig zur Verbesserung der Luftqualität in besonders belasteten Gebieten Fahrverbote für Diesel aussprechen dürfen. "Zurzeit wird eine ganze Reihe von Regelungen diskutiert, die mehr Verwirrung schaffen als eine Lösung der Luftprobleme darstellen", sagte ein Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindesbunds (DStGB). "Wir sind weiterhin gegen jede Form von Fahrverboten und halten Maßnahmen wie einen Ausbau des ÖPNV oder eine verbesserte Verkehrsführung als besser geeignet, die Schadstoffbelastung in der Luft zu begrenzen." (Welt)

NAHVERKEHR - Vor dem Hintergrund drohender Dieselfahrverbote in Innenstädten fordern die Grünen eine Offensive für den öffentlichen Nahverkehr. Union und SPD hätten bei der Luftreinheit krass versagt, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Sie haben die Kommunen mit dem Problem im Stich gelassen und tatenlos zugeschaut." (Funke Mediengruppe)

GRÖHE - Der scheidende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bedauert seinen Abgang aus dem Kabinett. "Gerne habe ich in den letzten vier Jahren als Bundesminister Verantwortung für die Gesundheitspolitik in unserem Land getragen", sagte Gröhe. "Natürlich hätte ich diese Arbeit gerne fortgesetzt", sagte Gröhe. Aber ein Ministeramt sei stets ein Amt auf Zeit. (Rheinische Post)

AFD - Teile der AfD sind nach Ansicht von Justizminister Heiko Maas (SPD) "auf dem Weg, ein Fall für den Verfassungsschutz zu werden". Maas sagte, "wer Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Abstammung diskriminiert, agiert immer offener rassistisch und nationalistisch." Er räumte allerdings ein, die Auseinandersetzung müsse vor allem "sachlich und politisch" erfolgen. Man müsse versuchen, die Masche der Rechtspopulisten zu entlarven, "die AfD schürt Ängste und macht den Hass zur Strategie, bietet aber keine Lösungen." (Funke Mediengruppe)

HAUSHALT - Wissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln haben den Koalitionsvertrag von Anfang Februar Punkt für Punkt unter die Lupe genommen - und die durch den Beschluss entstehenden Mehrkosten präzise kalkuliert. Das Ergebnis: Auf Basis aller derzeit vorliegenden Informationen und Prognosen wird bereits im Jahr 2021 ein Minus von knapp 20 Milliarden Euro anfallen. In den Folgejahren geht die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen weiter auseinander: "Das deutlich gestiegene Niveau der Ausgaben wird dann kaum mehr ohne neue Schulden, Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen finanzierbar sein", warnt Hubertus Bardt, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft des IW. Welt hatte vorab Einblick in die detaillierte Untersuchung des Instituts. (Welt S. 9)

ÖFFENTLICHER DIENST - Die Arbeitgeber warnen zum Auftakt der an diesem Montag beginnenden Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen vor Stellenverlusten im öffentlichen Dienst. Thomas Böhle, Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sagte: "Ein Beschäftigter, dessen Tätigkeit ausgegliedert oder privatisiert wird, hat nichts von einem Elf-Prozent-Lohnplus. Wir möchten aber alle Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst halten." (Neue Osnabrücker Zeitung)

START-UPS - Deutsche Start-ups erhalten so viel Geld wie nie. Wie eine bislang unveröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft EY zeigt, hatten die 100 größten deutschen Start-ups seit ihrer Gründung bis Ende 2016 erst rund 5,9 Milliarden Dollar an Wagniskapital eingesammelt. Im vergangenen Jahr aber kamen noch einmal 2,6 Milliarden Dollar dazu, ein Anstieg um 44 Prozent. (FAZ S. 19)

FIRMENÜBERNAHMEN - Private Equity ist eine Branche der Superlative. Rund 1 Billion Dollar an Beteiligungskapital ist noch nicht investiert. Doch die Gefahr überteuerter Firmenkäufe steigt. (Handelsblatt S 28)

ITALIEN - Lucio Baccaro, neuer Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, überrascht mit einem Vorschlag. "Italien sollte über den Euro-Austritt verhandeln", sagte er gegenüber der FAZ. Es sei ein Fehler gewesen, dem Euro überhaupt beizutreten. (FAZ S. 19)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.