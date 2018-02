Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Die Signale aus Brüssel sind positiv: Ende März könnte die Freigabe der Behörden für Bayers Megaübernahme kommen. Laut Industriekreisen hat Bayer den Behörden den Verkauf seines restlichen Saatgutgeschäfts angeboten. Zudem habe der Konzern signalisiert, Konkurrenten Zugang zur IT-Plattform für die digitale Landwirtschaft zu geben, über die Landwirte ihre Produktion steuern können. Mit beiden Angeboten adressiert Bayer die verbliebenen - und durchaus schweren - Bedenken der EU-Kartellbehörde gegen die Fusion. Bei der Lösung mischt auch diesmal Konkurrent BASF mit, heißt es in den Kreisen. Der Ludwigshafener Konzern ist bereits in der ersten Runde im Oktober 2017 zum Zug gekommen: Für 5,9 Milliarden Euro wird BASF große Teile des Bayer-Geschäfts mit Feldfrüchten und Baumwollsaatgut sowie mit dem Unkrautvernichter Liberty kaufen, wenn die Monsanto-Freigabe kommt. (Handelsblatt S. 14f)

VONOVIA - Rolf Buch, Chef von Deutschlands größtem Vermieter Vonovia, ist mit den Geschäften zufrieden: "Wir haben unsere Kosten je verwalteter Wohnung mehr als halbiert", sagte er in einem Interview. "Wir haben ein Drittel der Wohnungen der alten Deutschen Annington verkauft, aber fast 300.000 Wohnungen übernommen. Unser Portfolio ist heute viel zukunftsfähiger. Und anfangs hat man über unsere Zusatzleistungen für Mieter gelacht, etwa das TV-Angebot. Heute tragen sie 100 Millionen Euro zu unserem Betriebsgewinn bei. Das ist eine Menge. Und wir haben noch weitere Ideen." (SZ S. 18)

PROSIEBEN - Zehn Firmen, eine Vorgabe: groß werden. Nichts anderes fordert General Atlantic von den Unternehmen, die Prosiebensat1 in seiner neu geschaffenen E-Commerce-Sparte Nucom vereint. "Unser vorrangiges Ziel ist Umsatzwachstum. Damit schaffen wir Werte," sagte Jörn Nikolay, Partner des amerikanischen Finanzinvestors, dem Handelsblatt. Vergangene Woche ist General Atlantic bei Nucom eingestiegen. 300 Millionen Euro hat das Private-Equity-Haus für einen Anteil von 25,1 Prozent auf den Tisch gelegt. (Handelsblatt S. 18)

DAIMLER - Der Einstieg des chinesischen Investors Geely mit Li Shufu an der Spitze irritiert das Topmanagement beim Automobilkonzern Daimler. Einen Sitz im Aufsichtsrat soll der neue Großaktionär nicht erhalten. Offiziell begrüßte es Daimler, "mit Li Shufu einen langfristig orientierten Investor gewonnen zu haben". Tatsächlich hat Daimler der Blitzeinstieg kalt erwischt. Zwar liefen Gespräche über einen Aktienkauf schon länger. Doch Geely hat offenbar mithilfe trickreicher Finanztransaktionen die gesetzlichen Meldepflichten umgangen. Dass Geely nun zum größten Aktionär aufgestiegen ist, löst in Stuttgart Besorgnis aus, gilt Geely doch als strategischer Investor, der mitreden will. Die Chinesen kontrollieren bereits Volvo-Cars. (Handelsblatt S. 4f/FAZ S. 24)

AIRBNB - Der Wohnvermittler Airbnb ändert die Strategie. Aus dem kuscheligen Start-up ist ein globales Unternehmen herangewachsen. Airbnb wolle ein "Produkt für jedermann" sein, sagte Konzernchef Brian Chesky bei einer Konferenz der Firma in San Francisco. Und er sprach plötzlich doch über Zahlen und Geld. 300 Millionen Übernachtungen zählt die Plattform bis dato. In den nächsten zehn Jahren solle die Summe auf 1 Milliarde klettern, so will es der Gründer. Damit der Plan aufgeht, muss der Service erwachsener und professioneller werden, um so neue, weniger experimentierfreudige Kunden zu erreichen. "Wir wollen es einfacher für die Gäste machen, die passenden Angebote zu finden", sagte Airbnb-Mitgründer Nathan Blecharczyk dem Handelsblatt. "Wir sehen das als Qualitätsoffensive." (Handelsblatt S. 16f)

