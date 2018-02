Edeka will bessere Konditionen bei Nestlé erwirken und bestellt bestimmte Produkte nicht mehr nach. Der Lebensmittelkonzern bedauert dies. Bis dato profitiert von dem Konflikt nur eine der beiden Marken.

Vor ein paar Tagen ließ eine Meldung aufhorchen: Edeka wird rund 160 Produkte verschiedener Marken des Nestlé-Konzerns nicht mehr nachbestellen und diese somit zeitnah aus dem Sortiment nehmen. Zuständige Manager der Einkaufsallianz Agecore, zu der auch Edeka gehört, hätten durch ihren Wechsel von der Konkurrenz Konditionenwissen mitgebracht und jegliche Schlechterstellung des Händlerverbunds solle nun beendet werden. In den Berichten der Medien zum Thema ist seitdem von einem entbrannten Machtkampf zweier Branchenriesen die Rede, der sich noch mehrere Wochen hinziehen soll.

Aktuelle Ergebnisse unserer täglichen Befragungen für den YouGov-Markenmonitor BrandIndex in Deutschland zeigen, dass dieser Konflikt nun auch bei den Verbrauchern ein Thema ist. Unter anderem stellen wir die Frage, ob man in den letzten zwei Wochen etwas Positives oder Negatives über eine Marke gehört hat, sei es in den Medien, in der Werbung oder in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten. Und sowohl bei Edeka als auch bei Nestlé sehen wir unter den jeweiligen Markenkennern einen deutlichen Anstieg bei den Antworten hierauf.

Während auf Wochenbasis am 18.02. noch knapp 20 Prozent aller Kenner angaben, vor Kurzem etwas Positives oder Negatives zu Edeka wahrgenommen zu haben, sind es inzwischen schon mehr als 29 Prozent. Und bei Nestlé sehen wir im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 15 Prozent auf rund 25 Prozent, was für diese Fragestellung von uns den höchsten Wert markiert, den wir in den nahezu letzten fünf Jahren für Nestlé gemessen ...

