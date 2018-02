Moneycab.com: Herr Rhyner, die Glarner Kantonalbank ist im letzten Geschäftsjahr weiter gewachsen. Der Betriebsertrag stieg um 7,6%, der Reingewinn um 14% auf 20 Mio Franken. Wie werten Sie das Ergebnis?

Hanspeter Rhyner: Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Wir konnten die Erträge in allen Geschäftsaktivitäten substanziell ausweiten. Im Zinsengeschäft stiegen die Nettoeinnahmen um 9,8%. Den Kommissions- und Dienstleistungsertrag konnten wir um 12,6% erhöhen. Das Wertschriftengeschäft entwickelte sich ebenso erfreulich wie unsere Aktivitäten im Business-to-Business Geschäft. Eine weitere Bank lizenzierte unsere Online-Hypotheken-Software und wir konnten für unsere Kreditfabrik-Kunden substanzielle Volumen aufbauen. Der Zuwachs im Handelsgeschäft kann sich mit 7,7% auf einem schon sehr guten Vorjahr sehen lassen. Der Geschäftsaufwand stieg um 4,0%. Als Ergebnis können wir einen sehr schönen Gewinn ausweisen. Das macht Freude.

Das Kerngeschäft Hypotheken baute die GLKB um 162 Millionen Franken aus. Wie viele Abschlüsse sind ausserkantonal?

Dazu machen wir keine Angaben. Es liegt aber auf der Hand, dass über die Online-Plattform hypomat.ch - die für Interessenten in der ganzen Deutschschweiz offen steht - das ausserkantonale Potenzial höher ist, als im eigenen Kanton.

Mit der weitgehend automatisierten Hypothekenvergabe war die GLKB 2012 eine Pionierin. Mittlerweile sind viele Mitbewerber dazugekommen. Wie gross schätzen Sie das Potenzial ein und wie gedenken Sie, Ihre Plattform weiterzuentwickeln?

Die Hochschule Luzern hat jüngst eine Studie über den Online-Hypothekenmarkt Schweiz veröffentlicht. Sie zeigt auf, dass dieser Markt in den letzten zwei, drei Jahren stark und über dem regulären Hypothekenmarkt gewachsen ist. Gemessen am gesamten Hypothekarmarkt ist der Marktanteil der Online-Hypotheken, noch verhältnismässig gering. Er weist jedoch grosses Potenzial auf, weshalb wir die Wachstumschancen von hypomat.ch als hoch einschätzen. Zudem haben wir bereits im Mai 2017 die Plattform mit dem Angebot für Mehrfamilienhäuser erweitert. Weitere Entwicklungen werden folgen.

Das Interesse an Wohneigentum im Kanton ist ungebrochen. Wie haben sich die Preise im vergangenen Jahr entwickelt und in welchen Regionen ist die Nachfrage am grössten?

