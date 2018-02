NYSE Arca Gold BUGS-Discount-Zertifikat mit Währungschance/-risiko

Obwohl die Notierungen für eine Feinunze Gold (ISIN: XC0009655157) und jener des Goldaktienindex NYSE Arca Gold BUGS-Index (ISIN: XC0009699965) naturgemäß korrelieren, unterscheiden sie sich dadurch, dass der Aktienindex wesentlich höhere Kursschwankungen als der Goldpreis aufweist. Während sich der Goldpreis in den ergangenen 12 Monaten innerhalb einer Bandbreite von 14 Prozent aufgehalten hat, pendelte der NYSE Arca Gold BUGS-Index im genannten Zeitraum innerhalb einer Tradingrange von 29 Prozent hin und her. Mit derzeit 176 Punkten hält er sich im Gegensatz zum Goldpreis am unteren Rand der Tradingrange auf. Derzeit enthält der als Preisindex konzipierte Aktienindex 17 Goldminenaktien mit den Indexschwergewichten Barrick Gold, Newmont Mining und Goldcorp, die allein mit nahezu 40 Prozent im Index gewichtet sind.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial des Index begrenzt sein sollte, und die auf Sicht der nächsten 10 Monate mit einer Abschwächung des Euro gegenüber dem USD rechnen, könnte eine Veranlagung in Discount-Zertifikate auf den NYSE Arca Gold BUGS-Index interessant sein.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 160 Punkten

Das nicht währungsgesicherte (1 USD =1 Euro) HVB-Discount-Zertifikat auf den NYSE Arca Gold BUGS-Index mit Cap bei 160 Punkten, BV 0,1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000HX0B821, wurde beim Indexstand von 176 Punkten und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,223 USD mit 12,15 - 12,21 Euro gehandelt.

Wenn der NYSE Arca Gold BUGS-Index am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 160 Punkten notiert, dann wird das Zertifikat am 4.1.19 mit dem Höchstbetrag von 16 USD, was bei einem gleich bleibenden Wechselkurs einem Eurogegenwert von 13,08 Euro entsprechen würde, zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in 10 Monaten bei einem bis zu 9,09-prozentigen Kursrückgang des Index einen Ertrag von 7,13 Prozent. Notiert die Index am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem dann aktuellen Indexstand zurückbezahlt.

Die Entwicklung des Euro/USD-Kurses stellt bei der Ermittlung der Renditechancen allerdings ebenfalls einen bedeutenderen Faktor dar. Befindet sich der Wechselkurs am 21.12.18 beispielsweise bei 1,30 USD und der Index notiert oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 12,31 Euro zurückbezahlt, was den Gewinn auf 0,8 Prozent reduzieren würde.

Bei einem angenommenen Kursrückgang des Euro gegenüber dem USD auf 1,15 USD wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 13,91 Euro erfolgen und die Renditechancen somit auf Gewinnchancen auf 13,92 Prozent erhöhen. Deshalb setzen Anleger mit diesem Zertifikat nicht nur auf eine stabile Indexentwicklung, sondern auch auf eine schwächere Kursentwicklung des Euro gegenüber dem USD.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von NYSE Arca Gold BUGS-Index oder von Hebelprodukten auf NYSE Arca Gold BUGS-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de