Digital-Plattform wird Umsatzerlöse von Sprint steigern, Kosten reduzieren und den IT-Betrieb vereinfachen

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud-, Messaging- und Digitalprodukte, gab heute bekannt, dass es von Sprint mit der führenden Rolle in der Transformation der Online-Umgebung des Unternehmens für Geschäftskunden betraut worden ist. Mithilfe der Digitalplattform von Synchronoss wird Sprint seinen Online-Bestellungsmanagementprozess vereinfachen, die Umsatzerlöse steigern und die Kosten senken. Im Mittelpunkt der ersten Umsetzungsphase stehen Geschäftskunden der Sparte Wireless von Sprint. Die Geschäftsbereiche Festnetz, Internet der Dinge und wertsteigernde Lösungen von Sprint sollen in Zukunft folgen.

Über das neue Programm "Sprint Now" setzt Sprint seine Offensive im Hinblick auf die digitale Transformation fort, um seine Online-Vertriebskanäle im Interesse eines optimierten Kundenerlebnisses stetig weiter zu verbessern. Die Beziehung von Sprint zu Synchronoss ist ein zentraler Bestandteil dieser Initiative, da das Bestellungsmanagement mittels eines konvergierten Portals vereinfacht werden soll, um das Erlebnis der Kunden zu verbessern. Geschäftskunden von Sprint, die auf dieses Portal zugreifen, können dort bestehende Dienstleistungen problemlos und sicher ansehen und verwalten.

Die Konsolidierung aller Business-Services von Sprint auf einer gemeinsamen Plattform bedeutet, dass Betreiber die Markteinführungszeiten für neue Dienstleistungen drastisch verkürzen können. Die Straffung der Online-Bestellungsfunktionen ist für Sprint mit neuen Dienstbündelungschancen in Echtzeit verbunden. Darüber hinaus kann Synchronoss erstklassige Kundenerkenntnisse und Analysen für Sprint bereitstellen. Die Daten können tiefgreifender interpretiert werden, um optimierte, personalisierte und stärker zielgerichtete Angebote aufzubauen und dann das Service-Engagement und die Monetisierung weiter zu steigern.

Die Digitalplattform von Synchronoss ist ein vorintegriertes Produkt, das eine vollumfänglich personalisierte und maßgeschneiderte Kundenoberfläche bereitstellt. Damit wird die Integration mit bestehenden Systemen der Betreiber vereinfacht, so dass sie innerhalb kurzer Zeit betriebsbereit ist. Auf diese Weise bleibt Sprint äußerst reaktionsfähig und kann neue Chancen schnell wahrnehmen. Als selbstverwaltungsfokussiertes Kundenportal senkt die Digitalplattform von Synchronoss zudem die Kosten der Kundenbetreuung, da die Anrufer nicht das Call-Center zu bemühen brauchen.

"Unser Transformationsprogramm mit Sprint Now ist eine mehrdimensionale Strategie, die das Nutzererlebnis optimieren, uns jedoch gleichzeitig flexibler, innovativer und rentabler machen soll", erklärte Kim Green-Kerr, SVP, Sprint Business Solutions. "Unsere Beziehung mit Synchronoss wird uns behilflich sein, unsere Online-Umgebung für Geschäftskunden drastisch zu vereinfachen, so dass sie Bestellungen selbst verwalten und Kundenbetreuungsaufgaben selbst vornehmen können. Dadurch können neue Dienstleistungen schneller bereitgestellt, die Online-Akzeptanz verbessert und die Kosten der Kundenbetreuung gesenkt werden."

"Die große Mehrzahl globaler Dienstanbieter ist auf dem Weg zur digitalen Transformation", so Glenn Lurie, CEO, Synchronoss. "Sprint ist aktiv bestrebt, den Wert seines Online-Betriebs voll auszuschöpfen, um diesen schneller und rentabler zu machen und gleichzeitig das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. Unser Digital-Serviceportfolio ist globalen Betreibern behilflich, die Kosten zu senken und das bestehende Bestellungsmanagement sowie die Kundenpflege und Vertriebskanäle weniger komplex zu gestalten. Es wird alle globalen Dienstanbieter in die Lage versetzen, sich in einem wettbewerbsintensiven und zunehmend anspruchsvollen Geschäftsumfeld erfolgreich zu behaupten."

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen neue Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Nutzer mit Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten begeistern, um hunderte Millionen Nutzer rund um den Globus zu unterstützen. Die sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden neuen Technologien, vertrauenswürdigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeiter von Synchronoss verändern die Methoden, mit denen Kunden aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ihr Geschäft ausbauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com.

