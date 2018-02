Zurich kauft Lateinamerikageschäft von QBE für 409 Mio US-Dollar

Von Brian Blackstone

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance erwirbt das Lateinamerikageschäft des australischen Versicherers QBE. Für das Geschäft, das im vergangenen Jahr Bruttoprämien von rund 790 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, legt Zurich 409 Millionen Dollar auf den Tisch, vorbehaltlich eventueller Anpassungen bei Vollzug der Übernahme. Die Transaktion soll bis Ende 2018 abgeschlossen und aus internen Mitteln finanziert werden.

Zurich Insurance erwartet innerhalb des ersten vollen Geschäftsjahres nach Vollzug der Transaktion eine Investitionsrendite, die deutlich über der bei 10 Prozent angesetzten Mindestanforderung der Gruppe liegt.

Die Übernahme macht die Zurich Insurance Group zum führenden Versicherer in Argentinien und zum drittgrößten Versicherer in Ecuador und schafft weitere Skaleneffekte in Brasilien, Kolumbien und Mexiko, wie das Unternehmen mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 00:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.