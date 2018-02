The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0401956872 GRAND CITY PROP.18/26 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4B93 AAREAL BANK MTN S.266 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB05 DZ BANK CLN E.9454 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB13 DZ BANK CLN E.9455 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB21 DZ BANK CLN E.9456 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PJL8 DEKA FESTZINS ANL 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SQ5 LB.HESS.-THR.IS.18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US097023BW42 BOEING CO. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023BX25 BOEING CO. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023BY08 BOEING CO. 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023BZ72 BOEING CO. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US251526BR93 DT.BANK NY.NTS DL 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US57636QAJ31 MASTERCARD 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US57636QAK04 MASTERCARD 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283Y48 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284A52 US TREASURY 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0215294512 NIBC BANK 05/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1784059930 OVERS.-CHIN.BKG.18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1785147098 NED.WATERSCH. 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1785474294 UBM DEVELOPMENT 18-UND. BD02 BON EUR N

CA GC1 XFRA US36164V1070 GCI LIBERTY INC. A EQ00 EQU EUR N