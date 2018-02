The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087A875 CDA 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0024302827 ALPIQ HLDG 06-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161V63 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1CR974 WL BANK AG PF.R283 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3EP6 HSH NORDBANK IS 10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ZQ7 HSH NORDBANK FZ 6 15/18 BD00 BON EUR N

CA WDCC XFRA US958102AL92 WESTN DIGITAL 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J5S6 DZ BANK IS.A359 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA0794 LFA F.B.BAYERN IS1079 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LRP1XB5 LBBW IS.861 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6027 LDSBK.SAAR IHS.602 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US58013MEE03 MCDONALDS CORP. 2018 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US706451BS94 PET. MEX. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US717081AQ68 PFIZER INC. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LN79 US TREASURY BILL 03/01/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0896113007 ABERDEEN ASS.M. 13/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA US30231GAM42 EXXON MOBIL CORP. 15/18 BD02 BON USD N

CA XONK XFRA US30231GAU67 EXXON MOBIL CORP. 16/18 BD02 BON USD N

CA LLYD XFRA US532457BK39 ELI LILLY 15/18 BD02 BON USD N