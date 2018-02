FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US3693851095 GENL COMMUNICATION INC. A

EMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO.

Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1