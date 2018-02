FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AFIN XFRA FR0011020957 AMUNDI ETF EO COR.FIN.IB.

AFIX XFRA FR0011020940 AMUNDI ETF EO CO.X.FI.IB.

DE5A XFRA FR0010930636 AM.ETF GO.BD H.R.EOM.I.G.

GGY XFRA AU000000MUS8 MUSTANG RES LTD

CAB3 XFRA FR0012951044 AMUNDI ETF BBB EO C.I.GR.

G80 XFRA BMG2743V1028 DETAI NEW ENERGY GR.HD-05