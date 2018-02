Ein starkes Schlussquartal katapultierte den Nettogewinn der einstigen Kunststoffsparte von BAYER über die Milliarden-Marke. Dabei verzeichnete der Anwärter auf einen Platz im Leitindex DAX in den letzten drei Monaten das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Der Konzernumsatz stieg im Schlussquartal im Vergleich zum Vorjahr dank höherer Verkaufspreise und gestiegener Absatzmengen um 16,7 % auf 3,5 Mrd. €. Das EBITDA hat sich mehr als verdoppelt, auf 879 Mio. von 390 Mio. €. Der Nettogewinn lag bei 566 Mio. € und vervielfachte sich damit gegenüber dem vierten Quartal 2016. Im Gesamtjahr kletterte der Gewinn auf gut 2 Mrd. nach 0,8 Mrd. € im Jahr zuvor. Der freie operative Cashflow stieg in den drei Monaten um 46 % auf 890 Mio. € - im Gesamtjahr erreichte er mit 1,8 Mrd. € einen Rekord. Angesichts dieser Entwicklung rechnet COVESTRO damit, das 2017 ausgegebene Ziel innerhalb von fünf Jahren mit einem kumulierten operativen Cashflow von 5 Mrd. € zu generieren, bereits nach drei Jahren zu erreichen. Auch die Aktionäre können sich freuen. Sie sollen eine Dividende von 2,20 € je Anteil erhalten nach 1,35 € im Vorjahr. Außerdem kauft COVESTRO eigene Aktien für bis zu 1,5 Mrd. € zurück. Mit dem Ankauf ist bereits im 4. Quartal begonnen worden. Die Aktie ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 10,43 und einer Dividendenrendite von 2,71 % (jeweils per Konsensschätzung für dieses Jahr) niedrig bewertet und sollte nachhaltig weiter steigen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 8 vom 24.2.2018.



