FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen ist am Montag am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Der Dax wird rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,80 Prozent höher taxiert auf 12 584 Punkte. Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt hatten die Kurse an der Wall Street am Freitag nach oben getrieben, das dürfte zum Wochenbeginn am deutschen Markt Nachhall finden. "Zumindest vorübergehend übernehmen die Bullen wieder das Zepter an den Börsen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dax dürfte sich mit den Zugewinnen von der Hürde bei 12 500 Punkten weiter nach oben absetzen. Über diesen Widerstand war der Leitindex am Freitag zum Handelsschluss gestiegen, nachdem er zuvor mehrfach daran gescheitert war. Das Thema Zinsanstieg sei wieder etwas in den Hintergrund getreten, sagte Altmann. Schon leicht fallende Renditen seien gegenwärtig gute Nachrichten für die zuletzt so strapazierten Nerven der Anleger.

Von Ende Januar bis Anfang Februar hatten steigende Renditen an den US-Anleihemärkten die Börsen belastet. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere war bis nahe an 3 Prozent gestiegen. Am Morgen rentierten die richtungsweisenden Anleihen mit unter 2,86 Prozent etwas leichter./bek/jha/

