Von Kenan Machado

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien geht weiter. Zum Wochenauftakt folgen die Börsianer den guten Vorgaben der Wall Street und lassen die jüngst noch für einen Rücksetzer sorgenden Ängste vor steigender Inflation und damit potenziell schneller steigenden Zinsen hinter sich. Stattdessen setzen sie auf eine weiter robuste Konjunktur, zumal es dafür derzeit auch kein Störfeuer zu geben scheint.

Der Nikkei-Index in Tokio legt um 1,4 Prozent zu auf 22.192 Punkte. Er lässt sich dabei auch nicht davon beirren, dass der Yen im Verlauf des Tages zugelegt hat, was normalerweise die Aktienkurse eher bremst. Der Dollar fällt von rund 107 auf 106,25 Yen zurück. Zwar hat der japanische Notenbankchef Kuroda vor dem Parlament gesagt, dass die Bank of Japan keinen abrupten Richtungswechsel ihrer expansiven Geldpolitik plane. Er hielt jedoch die Möglichkeit offen, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, schon bevor das Inflationsziel erreicht sei. Auch zum Euro kommt der Dollar zurück.

Die Analysten der Bank of America - Merrill Lynch betonen mit Blick auf den festeren Yen, dass dies die Anstrengungen der japanischen Notenbank weiter erschwert, die angestrebte Inflationsrate von 2,0 Prozent zu erreichen.

An den anderen Plätzen fallen die Gewinne bei den Aktien etwas geringer aus im Bereich von etwa einem halben Prozent. Der Kospi in Südkorea liegt nur knapp im Plus.

Zuversicht der Autobauer treibt Kurse

An den chinesischen Börsen sorgt für Gesprächsstoff, dass sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zwei Mal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Aus Sicht der Anleger könnte das positiv aufgefasst werden, sagt ING-Asienexperte Rob Carnell und verweist beispielhaft auf eine Fortsetzung der auf Entschuldung der Unternehmen setzende Politik, die Fortsetzung des flexibleren Kurses mit Blick auf die Kapitalbilanz und das Wechselkursregimes und die Antikorruptionspolitik unter dem amtierenden Präsidenten Xi Jinping.

Gestützt wird die Stimmung laut Vishnu Varathan, Ökonom bei der Mizuho Bank, auch vom halbjährlichen Bericht der US-Notenbank vom Freitag an den US-Kongress. Demnach sorgten sich die Währungshüter nicht wegen der jüngsten Volatiltät an den Finanzmärkten und setzten ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen unbeeindruckt fort.

Zu den großen Tagesgewinnern gehören in China Autoaktien. Geely ziehen um über 7 Prozent an, Great Wall Motor um 6,0 Prozent und BYD um 3,3 Prozent. BAIC kommen dagegen minimal zurück. Für Fantasie sorgten die neuesten Nachrichten über internationale Kooperationen, heißt es; so von Great Wall bei Elektroautos mit BMW und von BAIC mit Mercedes-Benz. Zudem sei der Gründer von Geely mit 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen. Laut den Analysten von Bernstein zeigen die Schritte die Zuversicht der Unternehmen und dass sie versuchen, sich ihren Anteil von der Profitabilität der deutschen Autobauer auf dem chinesischen Markt zu sichern.

Auch in Tokio ziehen die Kurse der Autoaktien an. Toyota, Nissan und Honda gewinnen zwischen 0,7 und 1,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.042,20 +0,71% -0,38% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.195,40 +1,38% -2,50% 07:00 Kospi (Seoul) 2.454,85 +0,14% -0,51% 07:00 Schanghai-Comp. 3.320,44 +0,96% +0,38% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.461,77 +0,62% +4,51% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.552,20 +0,54% +3,83% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.862,72 +0,07% +3,60% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.06 Uhr EUR/USD 1,2324 +0,3% 1,2287 1,2315 EUR/JPY 131,34 -0,2% 131,60 131,64 EUR/GBP 0,8793 -0,1% 0,8798 0,8818 GBP/USD 1,4016 +0,3% 1,3968 1,3966 USD/JPY 106,57 -0,5% 107,09 106,89 USD/KRW 1077,00 0% 1077,00 1077,74 USD/CNY 6,3373 +0,0% 6,3373 6,3367 USD/CNH 6,3077 -0,4% 6,3315 6,3322 USD/HKD 7,8237 +0,0% 7,8232 7,8224 AUD/USD 0,7876 +0,4% 0,7842 0,7822 NZD/USD 0,7335 +0,6% 0,7290 0,7303 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.994,97 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 63,83 63,55 +0,4% 0,28 Brent/ICE 67,50 67,31 +0,3% 0,19 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.339,48 1.328,82 +0,8% +10,66 Silber (Spot) 16,76 16,53 +1,3% +0,22 Platin (Spot) 1.003,85 996,55 +0,7% +7,30 Kupfer-Future 3,22 3,21 +0,4% +0,01 ===

February 26, 2018 01:06 ET (06:06 GMT)

