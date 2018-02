Liebe Leser,

der kräftige Kursrückgang an der Wall Street und an den internationalen Aktienmärkten hat Anfang Februar auch im Chart der Orocobre-Aktie tiefen Spuren hinterlassen. Es kam zu einem kurzen, kräftigen Kursrückgang, der den Wert der Aktie vorübergehend auf unter vier Euro fallen ließ. Zwar setzte recht schnell eine Erholung ein, doch vollkommen aufgeholt ist der Ausrutscher immer noch nicht und viele Anleger werden sich die Frage stellen, wie sicher ihr Orocobre-Investment in ... (Dr. Bernd Heim)

