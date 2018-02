Stuttgart - Der Aufstieg des chinesischen Autobauers Geely zum grössten Daimler-Aktionär hat den Stuttgarter Premiumhersteller nach einem Zeitungsbericht kalt erwischt. "Das ist weitaus mehr, als wir erwartet hatten", zitierte das "Handelsblatt" aus Konzernkreisen. Das Daimler-Management sei nur von einer Beteiligung von 5 bis 6 Prozent ausgegangen - tatsächlich wurden es dann 9,69 Prozent.

Über den Einstieg der Chinesen an sich war schon länger spekuliert worden. Am späten Freitag kam dann die Nachricht, dass Geely-Chef Li Shufu aus dem Stand heraus zum Hauptaktionär aufgestiegen ist. Das war insofern überraschend, als Geely damit die gesetzlichen Meldeschwellen von 3 und 5 Prozent komplett übersprungen hat. Dies sei mit Hilfe von Derivategeschäften sowie zweier US-Banken gelungen, schrieb das "Handelsblatt".

Li Shufu will Sitz im Aufsichtsrat

Der Einstieg löse in Stuttgart Besorgnis und Verunsicherung aus, hiess es in dem Bericht weiter. Denn Li Shufu verfolge anders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...