NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler angesichts von Aktienkäufen durch den chinesischen Autobauer Geely auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Stuttgarter Autobauer bekomme einen erfolgreichen und langfristig denkenden Aktionär, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Einstieg mit fast 10 Prozent sei die zweitgrößte Beteiligung eines chinesischen Investors bei einem westlichen Autokonzern./tih/ag

Datum der Analyse: 25.02.2018

ISIN DE0007100000

AXC0038 2018-02-26/07:57