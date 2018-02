FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Porsche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Der Wert der VW-Beteiligung sei in den Aktien der Porsche-Holding nicht angemessen berücksichtigt, begründete Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Votum./tav/tih

Datum der Analyse: 25.02.2018

