Erste TD-LTE-Bereitstellung im Land bietet schnellere Internetgeschwindigkeiten für Bewohner und Unternehmen

Mobile World Congress Telrad Networks (TASE:TLRD), ein weltweiter Anbieter von TD-LTE-Breitbandlösungen, gab heute bekannt, dass AzQTel Telrads feste LTE-Lösungen für sein Breitbandinternet-Geschäft in Aserbaidschan ausgewählt hat, das unter dem Markennamen "SAZZ" operiert. Im Rahmen ihres Bemühens der Marktnachfrage nachzukommen, rüstet SAZZ ihr gesamtes Fixed Wireless Access (FWA)-Netz mit LTE auf, um höhere und zuverlässigere Geschwindigkeiten anzubieten.

SAZZ ersetzt ihre bestehende WiMAX-Infrastruktur durch Telrads LTE-Ausrüstung, die im Frequenzbereich von 142 MHz im B42- und B43-Band (3,5 und 3,6 GHz) arbeitet. Das Projekt hat in der Hauptstadt Baku begonnen und wird später auf weitere Gebiete ausgedehnt.

"Wir sind stolz darauf, dass wir gerade unser von Telrad getriebenes Netzwerk gestartet haben", kommentierte Jayhun Mollazade, CEO von AzQTel. "Unsere erste LTE-Studie umfasste drei Anbieter. Telrad Networks zeigte eine überlegene Qualität und einen beständigen Service mit durchdachten Algorithmen, die die Signalausbreitung verstärken. Qualität ist unsere Priorität und Telrad bietet in dieser Hinsicht die beste, ganz zu schweigen von hervorragendem Support und Service. Dies ist das erste LTE-System seiner Art und das größte feste Netzwerk eines Internetanbieters in unserem Land."

Die Telrad-Technologie versetzt SAZZ in die Lage, schnell einen zuverlässigen und kostengünstigen Internetdienst einzuführen. Die BreezeCOMPACT-Basisstation bietet differenzierende Merkmale, die sie bei der Wahl der standardbasierten LTE-Lösung beeinflusst haben, einschließlich ihres erschwinglichen und skalierbaren EPC, Konfigurationen für geringe Bevölkerungsdichte und die Dual-Carrier/Dual-Sector-Funktion, die die Kapazität verdoppelt.

Chris Daniels, President von Telrads Broadband Wireless Division, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, von AzQTel ausgewählt worden zu sein. Unsere robusten, kostengünstigen Breitband-LTE-Lösungen in Verbindung mit unserer unübertroffenen Erfahrung machen Telrad zur intelligenten Wahl für Netzbetreiber. Wir verfügen über ein Portfolio an speziell angefertigten Ausrüstungen, die unseren Kunden ein unverwechselbares Leistungsversprechen zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten."

Orit Ginzburg, VP of Sales EMEA, fügte hinzu: "Wir freuen uns über das hervorragende Marktwachstum in Osteuropa und der GUS-Region. Immer mehr Netzbetreiber erkennen, wie Telrad mit erweiterten Kapazitäten und verbesserter Abdeckung eine Schlüsselrolle für den Erfolg ihrer Netze spielen kann."

SAZZ

SAZZ ist eine Breitbandmarke, die unter der Firma AzQTel, einem in 2005 gegründeten und in Aserbaidschan ansässigen ISP-Unternehmen, operiert. SAZZ bietet seit Oktober 2010 zuverlässiges, drahtloses und schnelles Breitbandinternet an. Unser Ziel ist es, jedem Bürger den Internetzugang zu ermöglichen. Die SAZZ-Versorgungsgebiete umfassen derzeit den größten Teil der Hauptstadt Baku, die meisten Dörfer der Absheron-Halbinsel und erstrecken sich über viele Regionen des Landes. (www.sazz.az)

Telrad Networks

Telrad Networks ist ein weltweiter Anbieter von innovativen LTE-Telekommunikationslösungen mit über 300 4G-Implementierungen in über 100 Ländern. Telrad steht an der Spitze der technologischen Entwicklung von TD-LTE-Lösungen der nächsten Generation im Markt unter 6 GHz. Das Unternehmen ist ein anerkannter Wegbereiter in der Telekommunikationsbranche, der Konnektivität für Millionen von Endbenutzern über Netzbetreiber, ISPs und Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht. (www.telrad.com)

