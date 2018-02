Moody's Analytics und Citi kündigten heute eine Partnerschaft an, mit der Moody's Analytics seine Cashflow- und Datenanalysen für CLOs (Collateralized Loan Obligations) auf der Velocity-Plattform von Citi bereitstellt. Die Zusammenarbeit erlaubt allen Nutzern von City Velocity den Zugriff auf umfassende, von Moody's Analytics erstellte Analysen von CLO Tranchen.

"Die Kombination des täglich von Citi bereitgestellten Pricings von CLO-Tranchen und Marktinformationen in Echtzeit mit den tiefgreifenden Analysen von Moody's Analytics ermöglicht den Kunden einen effizienten, konsolidierten Arbeitsablauf zur Bewertung von CLOs mithilfe von Citi Velocity", erklärte Brian Bejile, Global Head of CLO Trading bei Citi.

Nutzer von Citi Velocity profitieren nun von einem konsolidierten Angebot von Moody's Analytics, welches Price/Yield-Tables für Defaults, Prepayments, Reinvestments und Call-Scenarios für das globale CLO Umfeld umfasst. Zudem erhalten sie Informationen über ihr Exposure gegenüber vieldiskutierten Branchen und insolvenzgefährdeten Vermögenswerten sowie vergleichende Analysen der Managerleistung hinsichtlich wichtiger Datenpunkte.

"Bei Moody's Analytics sind wir der Auffassung, dass die innovative Nutzung von Technologie Prozesse rationalisieren kann, die früher mehrere Schritte erforderten, was wiederum zu effizienteren Märkten führt", so Luis Amador, Managing Director bei Moody's Analytics. "Die ausgedehnte Erfahrung und Kompetenz von Citi in den CLO-Märkten und ihr Engagement für technische Innovationen sind wie geschaffen für diese Zusammenarbeit."

Die von Moody's Analytics bereitgestellten analytischen Fähigkeiten beruhen auf dem Structured Finance Portal des Unternehmens, einem webbasierten Daten- und Analyse-Tool für Teilnehmer der strukturierten Finanzmärkte. Das Structured Finance Portal von Moody's Analytics liefert Tools zur Datenverdichtung sowie fortgeschrittene Cashflow- und vergleichende Analysen über globale strukturierte Assetklassen hinweg, darunter CLOs, CMBS, RMBS und ABS. Kunden des Structured Finance Portals erhalten eine erhöhte Transparenz in Bezug auf Transaktionen und Counterparties und profitieren vom Zugriff auf individualisierbare Benchmarks und Prozesse zur Unterstützung einer fundierten Entscheidungsfindung.

Citi Velocity verschafft seinen Kunden beispiellosen Zugang zu Citi's globaler Präsenz und preisgekrönten Technologie und stellt seinen Nutzern erstklassige Daten, unternehmenseigene Analysen, Recherchen und Marktkommentare aus der ganzen Welt zur Verfügung. Citi Velocity ist eine der führenden Plattformen für webbasierte Analysen und steht den institutionellen Handelskunden von Citi als Internet-, Mobil- und Desktop-Anwendung zur Verfügung.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics ist Kapitalmärkten und Risikomanagementberatern weltweit behilflich, sich in einem wandelnden Markt zuversichtlich zu behaupten. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools zur Messung und Steuerung von Risiken mithilfe tiefgreifender Erfahrung und Expertise in Kreditanalyse, Wirtschaftsforschung und Finanzrisikomanagement. Durch Bereitstellung modernster Software, Advisory Services und Recherchen, einschließlich der unternehmenseigenen Analysen von Moody's Investors Service, ist Moody's Analytics in der Lage, sein Angebot zu integrieren und spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar meldete, weltweit rund 11.700 Mitarbeiter beschäftigt und in 41 Ländern präsent ist. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.moodysanalytics.com.

Über Citi

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.citigroup.com Twitter: @Citi YouTube: http://www.youtube.com/citi Blog: http://blog.citigroup.com/| Facebook: http://www.facebook.com/citi| LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

