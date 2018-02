FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Einstieg der chinesischen Geely bei Daimler hat den Aktien bei Lang & Schwarz am Montag im frühen Handel ein Plus von rund 3 Prozent auf 72,45 Euro beschert. Die Analysten des Investmenthauses Bernstein haben hierzu eine vorsichtige Haltung eingenommen. Nach Gesprächen mit Managern von Daimler stelle sich die Frage, was Geely den Stuttgartern bieten könne bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen - dem zentralen Aspekt aus Sicht der Chinesen bei diesem Investment.

Die Deutschen seien "geschockt" gewesen von der Nachricht des Einstiegs von Geely bei den Stuttgartern, schrieben die Analyst Robin Zhu und Max Warburton von Bernstein nach einem Gespräch mit einem Manager von Daimler in China. Das gelte auch für die meisten Investoren, mit denen sie hierüber gesprochen hätten. Der Einstieg sei auch mit Blick auf den Zeitpunkt überraschend, denn andere chinesische Investoren wie Wanda, HNA oder Anbang hätten mittlerweile mit den Folgen exzessiver Investitionen im Ausland zu kämpfen./bek/jha/

