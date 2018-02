Enstar Group Limited: Enstar gibt Rückversicherung für Zurich Australias Versicherungsgeschäft in Bezug auf New South Wales Motor Vehicle Compulsory Third Party bekannt

HAMILTON, Bermuda, 22. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) gab heute bekannt, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften eine Vereinbarung mit einer australischen Tochtergesellschaft der Zurich Insurance Group zur Rückversicherung deren Versicherungsgeschäfts in Bezug auf New South Wales Motor Vehicle Compulsory Third Party (CTP) abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Rückversicherung, die seit 1. Januar 2018 in Kraft ist, übernimmt die Tochtergesellschaft von Enstar Brutto-Rückversicherungsreserven in Höhe von rund 350 Millionen AUD (ca. 275 Millionen USD) in Bezug auf das CTP-Versicherungsgeschäft.

Nach der anfänglichen Rückversicherung, die die wirtschaftlichen Aspekte des CTP-Versicherungsgeschäfts auf die Tochtergesellschaft von Enstar übertragen wird, streben die Parteien einen Portfoliotransfer des CTP-Versicherungsgeschäfts gemäß Division 3A von Part III des Insurance Act 1973 (Cth) Australiens an, womit der Transfer für Zurich rechtswirksam wird. Der Division-3A-Transfer unterliegt gerichtlichen, behördlichen und anderen Genehmigungen.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, kommentierte den Abschluss wie folgt:

"Diese Transaktion mit Zurich baut auf dem erfolgreichen Management anderer großer australischer Legacy-Portfolios von Enstar auf. Sie stärkt unsere Präsenz in Australien erheblich, da wir beabsichtigen, unsere Run-off-Geschäfte außerhalb des Bereichs Leben in wichtigen Versicherungsmärkten weiter auszubauen. Wir schätzen die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit Zurich eine Rückversicherungslösung für deren CTP-Portfolio anbieten zu können."

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe mit Vermögenswerten von über 14 Milliarden US-Dollar, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 80 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Die genannten Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2016 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für die zum 30. September 2017 endenden neun Monate entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645

