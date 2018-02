Frankfurt - VINCI-Aktienanalyse der DZ BANK: VINCI S.A. (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit führenden Baukonzerne, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. Zusätzlich zu jeglicher Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, der Planung und Errichtung von Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur betreibe VINCI mit seinem Konzessionsgeschäft in mehreren Ländern Autobahnen, Einrichtungen und Infrastrukturen wie Flughäfen, Parkhäuser, Straßen oder Schienenwege.

