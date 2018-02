DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Daimler hat einen chinesischen Anteilseigner: Der Chairman des Volvo-Mutterkonzerns Geely hält 9,69 Prozent der Anteile an dem DAX-Konzern. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor. Demnach sind die Stimmrechte Li Shufu zuzuordnen, dem Gründer und Chairman der Zhejiang Geely Holding Group. Die Beteiligung hat zu aktuellen Marktpreisen einen Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar. Die Anteile werden von einem Investmentvehikel namens Tenaclou3 Prospect Investment Ltd. gehalten.

Daimler begrüßte die Investition als "Vertrauensvotum" in die Zukunft des Unternehmens. Dazu, ob Li einen Sitz im Aufsichtsrat erhält, äußerte sich der Konzern nicht, sagte aber, er freue sich, mit dem Milliardär über seinen Einstieg zu sprechen. Geely Holding Group war schon länger an einem Einstieg bei dem Autobauer interessiert. Berichten zufolge hatten sich Vertreter des Unternehmens im November in Peking mit Daimler-Vertretern getroffen und angeboten, 3 bis 5 Prozent Daimler-Aktien zu übernehmen. Voraussetzung wäre gewesen, dass der Stuttgarter Konzern neue Aktien mit einem Abschlag an Geely verkauft hätte. Daimler habe dies abgelehnt, aber erklärt, Geely könne Daimler-Aktien gerne am Markt erwerben, hatte die Nachrichtenagentur Reuters seinerzeit unter Berufung auf Kreise geschrieben.

TAGESTHEMA II

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat offiziell die Namen der CDU-Minister für das neue Kabinett verkündet. Sechs Posten gab es für ihre Partei zu verteilen, am Kabinettstisch sollen künftig Jens Spahn als Gesundheitsminister, Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, Ursula von der Leyen (wie bisher) als Verteidigungsministerin, Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin, Anja Karliczek als Bildungsministerin und Helge Braun als neuer Kanzleramtschef Platz nehmen, wie Merkel am Sonntagabend nach einer Sitzung von Bundesvorstand und Präsidium in Berlin sagte.

Größte Überraschung in Merkels Personaltableau ist der Rauswurf von Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Es war erwartet worden, dass Spahn Gröhes Posten bekommt. Aber auch, dass Gröhe Minister bleibt und ins Bildungsministerium wechselt. Merkel erklärte, sie habe mit Gröhe immer wunderbar zusammengearbeitet, er sei ein langjähriger Weggefährte. "Natürlich ist das dann durchaus eine schwierige, eine schmerzhafte Entscheidung." Dem Kabinett gehören damit außer Merkel selbst keine Ostdeutschen an. Dies war zuvor in der CDU gefordert worden. Merkel machte dazu deutlich, sie verstehe sich als Ostdeutsche und dies reiche für die Regierung aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 27.2.), Bonn

- IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -9,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.751,80 +0,11% Nikkei-225 22.153,63 +1,19% Shanghai-Composite 3.332,06 +1,31% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.483,79 0,18 DAX-Future 12.544,50 0,88 XDAX 12.549,80 0,87 MDAX 26.335,04 0,10 TecDAX 2.602,71 0,75 EuroStoxx50 3.441,46 0,28 Stoxx50 3.058,64 0,30 Dow-Jones 25.309,99 1,39 S&P-500-Index 2.747,30 1,60 Nasdaq-Comp. 7.337,39 1,77 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,53 +85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start in die Woche rechnen Marktteilnehmer. IG erwartet den DAX 81 Punkte höher bei 12.565 Punkten. Damit dürfte das deutsche Aktienmarktbarometer gleich am Morgen über die wichtige Marke von 12.500 Punkten steigen, die jüngst die Aufwärtsbemühungen immer wieder gestoppt hatte. Der DAX dürfte somit zunächst seinen Boden gefunden haben. Auf dem Weg nach oben trifft er aber schnell auf den nächsten Widerstand. Bei 12.740 Punkten verläuft die 200-Tagelinie, die es zu nehmen gilt. Rückenwind kommt von der Zinsseite, nachdem die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen am Freitag um 5 Basispunkte auf 2,87 Prozent zurückkam und sich damit wieder deutlicher von der 3-Prozent-Hürde entfernte. Auf der anderen Seite notiert der Euro am Montagmorgen kaum verändert und liefert damit keinen Impuls. Die Berichtssaison macht zum Wochenstart eine kleine Pause und nimmt am Dienstag wieder an Fahrt auf.

Rückblick: Etwas fester - Gesunkene Anleiherenditen und eine positive Eröffnung an der Wall Street halfen den europäischen Aktien am Freitagnachmittag noch ins Plus. Angeführt wurden die Gewinner von Telekomaktien und Versorgern, die entsprechenden Sektoren legten im Schnitt um je 2 Prozent zu. Aktien beider Branchen gelten als negativ mit der Entwicklung der Renditen korreliert, legen also tendenziell zu, wenn die Renditen sinken. Im Telekomsektor gewannen BT Group nach einer Hochstufung 5 Prozent, gefolgt von Deutsche Telekom mit plus 3,3 Prozent. Der französische Automobil-Zulieferer Valeo (-11,1 Prozent) hat 2017 trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient. Im Sog von Valeo verloren auch die Kurse der Konkurrenten Continental und Faurecia je 1,5 Prozent. Bei Swiss Re (plus 2,5 Prozent) war der Gewinneinbruch nicht so schlimm wie befürchtet. Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain (plus 1,8 Prozent) hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert. Für IAG ging es um 5,7 Prozent nach unten. Die Fluglinie hat 2017 zwar einen Rekordgewinn verzeichnet und zudem einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen Euro angekündigt. Allerdings überzeugte nach Aussage von Bernstein Research die Kostenseite nicht. In Madrid verlor der Kurs der Bekleidungskette Inditex 7,1 Prozent. Belastend wirkten eine negative Studie von JPMorgan. Für Royal Bank of Scotland (RBS) ging es nach dem Geschäftsausweis um 4,8 Prozent nach unten. Einnahmen und bereinigter Gewinn hätten enttäuscht, sagen die Analysten von Jefferies.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - VW schlossen nach schwächeren Zahlen mit Abschlägen von 0,8 Prozent. Nicht gut kam zudem das Ziel einer operativen Renditemarge von 6,5 bis 7,5 Prozent für 2018 an. Hier hatte Evercore mit einem Wert von 7 bis 8 Prozent gerechnet, JP Morgan hatte 7,6 Prozent erwartet. BMW drehten im späten Handel ins Minus und verloren 0,2 Prozent. Der Spiegel berichtete auf seiner Homepage, BMW habe gegenüber dem Kraftfahrt-Bundesamt Abgasmanipulationen durch eine Software eingeräumt. BMW sagte am frühen Freitagabend auf Anfrage von Dow Jones Newswires, es sei bei einigen Modellen versehentlich die falsche Software aufgespielt worden, die das Abgassystem beeinträchtigt habe. Lufthansa gaben im Sog negativ aufgenommener IAG-Zahlen 2,1 Prozent nach. Continental büßten 1,5 Prozent ein - hier drückten schwache Zahlen des französischen Zulieferers Valeo. Nach einer Kaufempfehlung durch die Societe Generale gewannen Eon 3,8 Prozent. RIB Software geht mit Microsoft eine Allianz ein und holt sich damit einen weiteren namhaften Partner an Bord - die Aktie haussierte daraufhin mit Aufschlägen von 12,7 Prozent. Aixtron (plus 8,7 Prozent) profitierten von einer Kurszielerhöhung der Deutschen Bank.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief mit der festen Wall Street recht freundlich, wie ein Händler sagte. Die Daimler-Aktie gewann 0,5 Prozent, nachdem über den Einstieg der chinesischen Geely berichtet wurde. BMW gaben mit Meldungen zu Abgas-Manipulationen 0,5 Prozent ab. Rocket Internet profitierten von einem Anteilsverkauf an Delivery Hero und stiegen um 1,5 Prozent. Delivery Hero notierten unverändert

USA / WALL STREET

Kräftig aufwärts ist es an der Wall Street am letzten Handelstag der Woche gegangen. Händler nannten als Grund für die gute Stimmung die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Unter den Anlegern habe die Angst vor steigenden Zinsen wieder nachgelassen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sackte um 5 Basispunkte auf 2,87 Prozent ab. Besonders gesucht waren Energiewerte, die sich mit dem steigenden Ölpreis verteuerten. Auch auch Technologieaktien waren gefragt, so lagen im Dow Intel, Microsoft und Cisco ganz vorne. Unter den Einzelwerten legten die Aktien von HP und Hewlett Packard Enterprise nach starken Zahlen um 3,5 und 10,5 Prozent zu. Für Tesla ging es 1,7 Prozent nach oben. Der Umsatz aus dem China-Geschäft hat sich 2017 auf zwei Milliarden Dollar verdoppelt. Zugleich bestätigte Tesla das Ziel, bis Ende des zweiten Quartals wöchentlich 5.000 Fahrzeuge des Model 3 Sedan bauen zu wollen. Intuit verloren 0,2 Prozent. Der Ausblick des Softwareanbieters hat enttäuscht. First Solar verbilligten sich um 6,8 Prozent. Der Solarpanelhersteller enttäuschte mit der Umsatzentwicklung. Universal Display stürzten um knapp 16 Prozent ab. Der Hersteller organischer lichtemittierender Diodentechnik verfehlte mit seinem Ausblick klar die Konsenserwartungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2326 +0,3% 1,2287 1,2293 EUR/JPY 131,31 -0,2% 131,60 131,15 EUR/CHF 1,1505 -0,1% 1,1517 1,1505 GBP/EUR 1,1373 +0,0% 1,1367 1,1366 USD/JPY 106,52 -0,5% 107,09 106,69 GBP/USD 1,4020 +0,4% 1,3968 1,3971 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 10.256,01

Am Devisenmarkt legte der Dollar am Freitag wieder leicht zu. Für einen Euro wurden knapp unter 1,23 Dollar gezahlt. Am Donnerstag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu etwa 1,2350 Dollar. Der falkenhafte Tenor des Fed-Sitzungsprotokolls vom Mittwoch stütze den Dollar, sagte Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

Am Montagmorgen klettert der Euro wieder über die Marke von 1,23 Dollar. Deutlicher geht es für die japanische Währung nach oben, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan zwar einerseits bekräftigt hatte, dass er keine Notwendigkeit zur Überprüfung seiner Geldpolitik sehe, andererseits aber die Möglichkeit offen ließ, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, ehe das Inflationsziel erreicht sei.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,80 63,55 +0,4% 0,25 +5,6% Brent/ICE 67,48 67,31 +0,3% 0,17 +1,9%

Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 63,55 Dollar je Fass. Die europäische Referenzsorte Brent gewann 1,4 Prozent auf 67,31 Dollar. Der am Donnerstag gemeldete überraschende Rückgang der US-Ölvorräte habe weiter den Preis gestützt, hieß es. Dieser erste Abbau der Lagerbestände seit vier Wochen sei darauf zurückzuführen, dass die US-Raffinerien keine Ölimporte verarbeitet hätten, sagte Stephen Brennock, Analyst bei PVM Oil Associates. Zudem fiel der Anstieg der aktiven US-Bohrlöcher in der vergangenen Woche mit 1 auf 799 relativ bescheiden aus. Daneben halfen auch Meldungen, denen zufolge es in Libyen zum Ausfall einer Pipeline gekommen ist.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,31 1.328,82 +0,8% +10,49 +2,8% Silber (Spot) 16,74 16,53 +1,3% +0,21 -1,1% Platin (Spot) 1.004,45 996,55 +0,8% +7,90 +8,1% Kupfer-Future 3,22 3,21 +0,4% +0,01 -2,3%

Der festere Dollar lastete auf den Rohstoffpreisen. So gab der Goldpreis um 0,2 Prozent nach auf 1.329 Dollar je Feinunze. Am Montagmorgen kommt es zu einer Erholung, die Händler auf den wieder etwas schwächeren Dollar zurückführen. Gold, das in der US-Währung bezahlt wird, verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Dollar abwertet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DIESELFAHRVERBOTE DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will in Kürze bereits die Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Fahrverboten bei einer zu hohen Abgasbelastung in den Städten schaffen. Das kündigt das Bundesverkehrsministerium in der Antwort auf eine schriftliche Frage des Grünen-Abgeordneten Matthias Gastel an, die der "Rheinischen Post" vorliegt.

RÜSTUNGSEXPORTE DEUTSCHLAND

Das Volumen der Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte in Entwicklungsländer hat sich im vergangenen Jahr auf mehr als 1 Milliarde Euro verdoppelt. Das geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

PARTEIENFINANZIERUNG DEUTSCHLAND

Der Europarat hat die Parteienfinanzierung in Deutschland erneut wegen mangelnder Transparenz kritisiert. In einem am Montag in Straßburg veröffentlichten Bericht des für die Bekämpfung von Korruption zuständigen Fachausschusses im Europarat (Greco) heißt es, von 20 Empfehlungen zur Parteienfinanzierung seien bislang nur neun zufriedenstellend umgesetzt worden.

POLITIK / DEUTSCHLAND

Die SPD ist in der Wählergunst auf einen neuen Tiefstwert gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, erreicht die Partei nur noch 17 Prozent. Gegenüber der Vorwoche hat sie sich um 2 Prozentpunkte verschlechtert. CDU/CSU liegen unverändert bei 33 Prozent. Die AfD erreicht jetzt 15 Prozent, ein Punkt mehr als zuvor. Die Linke steigt um einen Zähler auf 11 Prozent, die Grünen erreichen in der Umfrage erneut 11 Prozent. Die FDP verbessert sich auf 10 Prozent (Plus 1).

POLITIK UNGARN

Die Regierungspartei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hat bei einer Nachwahl in einem wichtigen Wahlkreis eine schwere Niederlage erlitten. Bei der Wahl in Hodmezovasarhely setzte sich am Sonntag der unabhängige und von der gesamten Opposition unterstützte Kandidat Peter Marki-Zay mit 57,7 Prozent der Stimmen durch. Zoltan Hegedus von Orbans Fidesz-Partei kam auf 41,5 Prozent.

POLITIK USA

Bei seinen Untersuchungen zur Russland-Affäre verfolgt US-Sonderermittler Robert Mueller eine Spur zu ranghohen europäischen Ex-Politikern: Der ehemalige Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, soll heimlich eine Gruppe europäischer Ex-Politiker unter Führung eines "ehemaligen europäischen Kanzlers" für Lobbyarbeit zugunsten prorussischer Politiker in der Ukraine bezahlt haben.

POLITIK USA / ISRAEL

Die USA wollen ihre Botschaft in Israel schon im Mai von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, verlautete am Freitag aus US-Regierungskreisen. Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ist hochumstritten, da der Status der Stadt eine der heikelsten Fragen im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist.

RUSSLAND-AFFÄRE USA

In den USA haben die oppositionellen Demokraten einen eigenen Bericht zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre vorgelegt, der Vorwürfe der Republikaner gegen die Bundespolizei FBI und das Justizministerium widerlegen soll. Das Dokument widerspricht einem Bericht der Republikaner über angebliche Verfehlungen des FBI und des Ministeriums bei einer Abhörgenehmigung für einen ehemaligen Wahlkampfberater von Präsident Donald Trump.

POLITIK NORDKOREA

Die Regierung in Peking hat die neuen US-Sanktionen gegen chinesische Firmen wegen illegalen Handels mit Nordkorea verurteilt. China lehne die einseitigen Strafmaßnahmen entschieden ab, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Washington müsse sein Fehlverhalten "umgehend" stoppen, um der Zusammenarbeit beider Länder nicht zu schaden. Unterdessen bekräftigte die Sprecherin von US-Präsident Trump, dass die USA weiter "maximalen Druck" auf Nordkorea ausüben würden.

SYRIEN-KONFLIKT

Nach tagelangen zähen Verhandlungen hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution für eine einmonatige Waffenruhe in Syrien verabschiedet. Das Gremium stimmte nach mehrfachen Verschiebungen wegen russischer Einwände einstimmig für eine baldige Feuerpause zur Ermöglichung von Hilfslieferungen sowie für ein Ende der Belagerung von Ost-Ghuta und anderer Gebiete.

Die türkische Regierung will indessen die Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Afrin trotz der UN-Resolution fortsetzen. Die Türkei begrüße die Feuerpause als "Antwort auf die besorgniserregende humanitäre Lage" in Syrien, teilte das Außenministerium in Ankara mit. Die Türkei werde jedoch weiterhin "entschlossen" gegen "terroristische Organisationen" kämpfen, die die "territoriale Unversehrtheit und politische Einheit Syriens bedrohen".

MALTA BONITÄT

Moody's hat Malta mit einem positiven Ausblick versehen. Die Einstufung der Bonität bleibt vorerst unverändert A3.

RUSSLAND BONITÄT

S&P Global Ratings bewertet die Bonität Russlands nun mit BBB- statt zuvor BB+. Der Ausblick sei stabil.

TÜRKEI BONITÄT

Die Ratingagentur Fitch behält das BB-Rating für die Türkei bei und belässt auch den negativen Ausblick unverändert.

LETTISCHE ZENTRALBANK

Der wegen Korruptionsvorwürfen suspendierte lettische Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hat erneut seine Unschuldigkeit beteuert. Er könne nur vermuten, dass er "für einige Finanzinstitute eine sehr unbequeme" Persönlichkeit gewesen sei, sagte Rimsevics der Financial Times. Bei den Anschuldigen handele es sich um "eine fein abgestimmte Aktion" mehrerer Individuen und Banken, fügte er hinzu.

US-NOTENBANK I

Die US-Notenbank sollte aufhören, ihre Bilanz zu schrumpfen, wenn diese auf ein Niveau von etwas mehr als 2,9 Billionen US-Dollar fällt, sagte der Präsident der New Yorker Fed, William Dudley, bei einer Veranstaltung der University of Chicago Booth School of Business.

US-NOTENBANK II

Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, hält 2018 eine Anhebung der kurzfristigen Zinsen um genauso viel oder mehr wie im vergangenen Jahr für möglich. Grund dafür sei der sich aufhellende wirtschaftliche Ausblick. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins 2017 dreimal auf eine Spanne 1,25 Prozent und 1,50 Prozent erhöht und Dezember für das Laufende Jahr drei weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

BANK OF JAPAN

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) sieht keine Notwendigkeit, den aktuellen Rahmen für die geldpolitische Lockerung der japanischen Notenbank zu überdenken. Haruhiko Kuroda ließ aber die Tür für mögliche Änderungen der Politikvorgaben offen, indem er sagte, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, ehe das Inflationsziel erreicht sei.

US-WAFFENLOBBY

Nach dem Schulmassaker im US-Bundesstaat Florida mit 17 Toten beenden immer mehr US-Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit der mächtigen Waffenlobby NRA. Die Fluggesellschaften Delta und United schlossen sich am Samstag einer Reihe von Firmen, darunter Autovermieter und Versicherer, an, die nicht länger mit der NRA in Verbindung gebracht werden wollen. In den sozialen Netzwerken im Internet hatte es zuletzt massiven Druck durch die Nutzer gegeben.

CYBERSICHERHEIT

Die Nachfrage nach Cybersicherheit boomt: In diesem Jahr dürfte der Markt um 19 Prozent auf 90 Milliarden US-Dollar wachsen, wie eine neue Studie von GBH Insights zeigt. Der Marktforscher ermittelte die Cybersicherheitsausgaben für Software und Dienste zum Schutz von Unternehmen und Regierungen weltweit in den nächsten 12 bis 18 Monaten.

BMW

hat gegenüber dem Kraftfahrzeug-Bundesamt Manipulationen am Abgassystem bei einigen Diesel-Modellen eingeräumt. Grund dafür sei ein technischer Fehler: Die betroffenen Fahrzeuge seien mit einer korrekt funktionierenden Software vom Band gelaufen, bei Updates sei dann aber irrtümlich eine Software aufgespielt worden, die für andere Modelle gedacht sei. BMW plant daher den Rückruf von 11.700 Fahrzeugen. Für diese Fahrzeuge werde nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden eine korrigierte Software bereitgestellt.

DAIMLER

reagiert auf die hohe Nachfrage und übernimmt in seiner Pkw-Sparte Hunderte Zeitarbeitnehmer. "Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, schaffen wir in den Mercedes-Benz-Werken Untertürkheim, Sindelfingen, Bremen und Rastatt nun insgesamt über 500 neue Arbeitsplätze", sagte Markus Schäfer, der Produktionschef der Autosparte, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung.

DAIMLER

und sein chinesischer Partner Baic Motor wollen die Produktionskapazitäten von Mercedes-Benz in China ausweiten. Gemeinsam wollen die Konzerne umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro in den Bau eines neuen Werkes ihres Joint Ventures Beijing Benz Automotive investieren. Das Werk soll verschiedene Mercedes-Modelle herstellen, unter anderem Elektrofahrzeuge.

DEUTSCHE BANK

hat die Pläne für den Börsengang der Sparte DWS bestätigt. Das IPO solle im "frühestmöglichen Zeitfenster" erfolgen.

VOLKSWAGEN

erweitert seine Palette im besonders stark wachsenden SUV-Segment. Ab dem ersten Halbjahr 2020 soll in Osnabrück ein Cabriolet auf Basis des T-Roc vom Band rollen. Die notwendigen Investitionen von mehr als 80 Millionen Euro habe der Aufsichtsrat bestätigt.

INNOGY

widerspricht einer Meldung, wonach der gefeuerte Konzernchef Peter Terium bei seinem Abschied Unterlagen mitgenommen haben könnte. Der im Spiegel erhobene Vorwurf "entbehrt jeder Grundlage", teilte der Stromkonzern mit. Das Nachrichtenmagazin berichtet, dass Terium bei seinem Rauswurf im Dezember sein Büro besenrein übergeben habe und womöglich Akten fehlten.

ROCKET INTERNET / DELIVERY HERO

Rocket Internet hat seinen Anteil an der Online-Bestellplattform Delivery Hero von 24,3 Prozent auf 21,2 Prozent reduziert. Rocket hat nach eigenen Angaben 5,7 Millionen Aktien an Delivery Hero für circa 196,8 Millionen Euro verkauft.

HSH NORDBANK

Die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein wollen am Mittwoch grünes Licht für den Verkauf der HSH-Nordbank geben. Schleswig-Holsteins Finanzministerium werde empfehlen, einem entsprechenden Vertrag zuzustimmen, sagte die Behörde auf Anfrage der Welt am Sonntag. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme durch die US-Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers sei allerdings eine Einigung über noch offene Vertragsdetails, die Zustimmung der EU-Kommission sowie der Parlamente der beiden Bundesländer.

GUCCI

spendet eine halbe Million Dollar (406.000 Euro) für die geplante Schülerdemonstration für schärfere Waffengesetze in den USA. "Wir stehen an der Seite des March For Our Lives und der unerschrockenen Schüler im ganzen Land, die fordern, dass ihre Leben und ihre Sicherheit vorrangig behandelt werden", erklärte das Unternehmen.

ABLV BANKA

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die lettische ABLV Banka für gescheitert erklärt. Da das Institut nach Einschätzung der Abwicklungsbehörde SRB weder mit Blick auf die Finanzstabilität, noch auf die Finanzierung der Realwirtschaft bedeutend ist, wird es in nationaler Verantwortung abgewickelt. Das Gleiche gilt für die Luxemburger Tochter der ABLV.

LONZA

hat bis zu 250 Fälle von Quecksilber-Vergiftungen unter seinen Mitarbeitern im Kanton Wallis zwischen 1920 und 1950 zugegeben. Allerdings sei nach bisherigen Erkenntnissen kein Mitarbeiter am dem Standort in Visp infolge der Vergiftungen gestorben, und nur wenige seien schwer erkrankt, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

ZURICH INSURANCE

erwirbt das Lateinamerikageschäft des australischen Versicherers QBE. Für das Geschäft, das im vergangenen Jahr Bruttoprämien von rund 790 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, zahlt Zurich 409 Millionen Dollar, vorbehaltlich eventueller Anpassungen bei Vollzug der Übernahme. Die Transaktion soll bis Ende 2018 abgeschlossen und aus internen Mitteln finanziert werden.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Steuerreform in den USA hat Berkshire Hathaway 2017 einen Sondergewinn in Höhe von 29 Milliarden US-Dollar beschert. Der Nettogewinn sprang auf 44,94 (Vorjahr: 24,07) Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn ging allerdings um 18 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar zurück. Teure Schäden durch Hurrikans und andere Katastrophen sorgten für Verluste im Versicherungsgeschäft.

CITIGROUP

erstattet einigen ihrer Kreditkartenkunden Gebühren zurück, weil sie die Zinsen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben gesenkt hat. Die Rückerstattungen summieren sich auf rund 335 Millionen US-Dollar, im Durchschnitt seien das etwa 190 Dollar je betroffenem Konto.

