FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat den Startschuss für den Börsengang ihrer Vermögensverwaltung gegeben. Mit der am Montag veröffentlichten "Intention to Float" startet die Vermarktung der Aktien der Deutsche Asset Management, die global unter dem Namen DWS firmiert. Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse soll zum "frühestmöglichen Zeitfenster" erfolgen, teilte die Bank mit.

Die Deutsche Bank hat vor knapp einem Jahr angekündigt, die Deutsche Asset Management an die Börse zu bringen und sich von einem Minderheitsanteil zu trennen.

Details zum Volumen des IPO blieb die Deutsche Bank zunächst schuldig. Eine informierte Person hatte zu Dow Jones Newswires gesagt, dass die Bank rund 25 Prozent der bestehenden Anteile an der DWS für einen erwarteten Erlös von 1,5 bis 2 Milliarden Euro an die Börse bringen will.

Eine Kapitalerhöhung wird es wohl nicht geben. Wie die Deutsche Bank mitteilte, wird der Börsengang ausschließlich aus dem Verkauf bestehender Aktien bestehen, die indirekt von dem Institut gehalten werden.

Die Deutsche Bank selbst agiert bei dem Börsengang als Konsortialführer und Bookrunner (Sole Global Coordinator und Bookrunner). Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS und Unicredit sind als Joint Bookrunners mit im Boot. Commerzbank, Daiwa, Banca IMI, Nordea und Santander wurden zu Co-Lead Managern bestellt.

