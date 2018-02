TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Montag von den deutlichen Kursgewinnen der US-Aktienmärkte zum Wochenschluss profitiert und ebenfalls freundlich tendiert. Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt hatten die Kurse an der Wall Street am Freitag nach oben getrieben.

Japans Leitindex Nikkei 225 kletterte zum Handelsschluss am Montag um 1,19 Prozent auf 22 153,63 Punkte. Auch in China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China zum Schluss um 1,2 Prozent auf 4118,42 Punkte zu. Der Hongkonger Index Hang Seng lag am Morgen im späten Handel 0,7 Prozent im Plus.

Der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird an diesem Dienstag vor dem Kongress seinen ersten großen Auftritt haben. Marktbeobachter erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mehrheitlich gehen die Experten davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.

Von Ende Januar bis Anfang Februar hatten steigende Renditen an den US-Anleihemärkten die Börsen belastet. Inzwischen haben die Ängste vor rasch steigenden Zinsen etwas abgenommen./jha/nas

