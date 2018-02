St. Gallen - Der US-Dollar hat sich zum Franken bei 93 Rappen stabilisieren können, nachdem er Ende Januar wie ein Stein um fast 5% gefallen ist. Auslöser war eine Aussage des amerikanischen Finanzministers Steven Mnuchin in Davos, dass ein schwacher Dollar der amerikanischen Wirtschaft helfe. Dass sich Mnuchin gleichzeitig widersprach, indem er die Stärke des Dollars als Zeichen einer starken US-Wirtschaft lobte, spielte für den Devisenmarkt keine Rolle. Der Schaden für die Dollar-Investoren war angerichtet. Die Amerikaner, die gerne andere Länder wie China, aber auch die Schweiz, als Währungsmanipulatoren bezichtigen, mussten sich die Kritik einer mutwilligen Abwertung des Dollars gefallen lassen.

Die Abwertung der eigenen Währung hilft der heimischen Exportindustrie, das ist unbestritten. Allerdings nimmt dieser Effekt mit der Zeit ab, da die schwache Währung in der Regel mit einer höheren importierten Inflation erkauft werden muss. Die Kostenvorteile werden dadurch wieder kompensiert. Deshalb macht es nur in einer wirtschaftlichen Baisse Sinn, bewusst die eigene Währung zu schwächen. Die US-Wirtschaft befindet sich aber nicht in einer Baisse und die Unternehmen benötigen diesen zusätzlichen Stimulus nicht. Zudem ist der Einfluss der Währung bei einer Volkswirtschaft mit einem dominierenden Binnenmarkt, wie es die ...

