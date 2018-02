SRC Research covert zahlreiche heimische Immobilien-Aktien, darunter S Immo, CA Immo, UBM. Als bankenunabhängiges Researchhaus kann SRC seine Analysen auch nach Inkrafttreten von MiFID II kostenlos bereitstellen. Im Interview haben wir mit SRC-Gründer und -Geschäftsführer Stefan Scharff über sein Geschäftsmodell und seine Einschätzung zu einigen heimischen Immo-Aktien gesprochen. Herr Scharff, Sie haben vor mittlerweile 15 Jahren SRC Research gegründet. Was macht ihre Company aus? Stefan Scharff: Wir sind ein bankenunabhängiges Analysehaus mit Schwerpunkt auf Immobilienaktien und einigen ausgesuchten Finanzwerten, das institutionellen Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe und wertvolle Informationen in kompakter Form an die Hand...

