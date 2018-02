(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Kosmetikmarke Models Own setzt auf IAdea Digital Signage Mediaplayer

Schwentinental 26.02.2018 08:00

Beauty und Lifestyle - in kaum einer anderen Branche hat die Ästhetik einen so extrem hohen Stellenwert. Dies war mitunter auch die größte Herausforderung bei der Kosmetikmarke Models Own: die Technik und Optik einer verkaufsfördernden [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital-Signage[/url]-Lösung nicht nur in Bezug auf Inhalte, sondern mit dem Ambiente der Ladenlokale zu kombinieren. Model Own wählte für die Umsetzung den Anbieter von schlüsselfertigen Digital-Signage-Lösungen DMC, der das Beauty-Projekt mit der cloudbasierten Plattform von Signagelive, LG-Videowänden und Media-Playern von [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url] umsetzte.

Models Own ist eine Kosmetikmarke, die ursprünglich 2008 vom CEO von Ministry of Sound und seinem Bruder gegründet wurde. Das Unternehmen hatte seine Produktpalette in der Vergangenheit durch Pop-Ups und im Store-in-Store-Stil auf der Verkaufsfläche bekannter Marken bekannt gemacht. Kontinuierlich hat Models Own ihre Marke entwickelt und um Lippen-, Augenprodukte und Accessoires erweitert. Ende 2016 eröffnete Models Own den ersten globalen Flagship-Store im Westfield Shopping Center in Stratford, East London, dicht gefolgt von einem zweiten Store in Trinity Leeds, und ist derzeit Europas am schnellsten wachsende Kosmetikmarke.

Neben dem wachsenden Erfolg des Store-in-Store-Konzepts wollte Models Own ihre Präsenz im Einzelhandel verbessern und ihren Marktanteil durch die Eröffnung eines Flagship-Stores, der sowohl als "Beauty-Spielplatz" für Kunden als auch als neue Produkt-Startrampe dienen sollte, ausbauen. Dazu entschied sich Models Own die mannigfaltigen Vorteile von Digital-Signage zu nutzen, um beispielsweise mit extrem starken visuellen Erlebnissen die Kundenfrequenz im Geschäft zu erhöhen, und um den Beauty-Markt für Teenager noch besser zu adressieren.

Models Own entschied sich für [url=https://www.digital-messaging.co.uk]Digital Messaging Company (DMC)[/url], einem führenden Anbieter von schlüsselfertigen Digital-Signage-Systemen, um ein speziell auf die eigenen ästhetischen Anforderungen der Kosmetikmarke abgestimmtes Digital-Signage-System zu realisieren.

Um den Anforderungen des Beauty-Projekts gerecht zu werden, setzte DMC auf die cloudbasierte Digital-Signage-Network-Plattform von [url=http://iadea.signagelive.com]Signagelive[/url], mehreren LG-Displays für die Videowände und Schaufenster sowie auf die robusten Media-Player von IAdea, um die Videowände und Displays zu steuern.

In Flagship-Store in Westfield umfasst das Digital-Signage-Netzwerk zehn LG-Displays im 65-Zoll-Format mit hoher Helligkeit. Die Displays sind in einem 5-x-1-Konfigurationsformat angeordnet, um zwei atemberaubende Videowände zu schaffen, die auf beiden Seiten des Ladeneinganges verlaufen. Im Schaufenster sorgen zwei Samsung-75-Zoll-Displays für Aufmerksamkeit.

In Leeds umfasst das Digital-Signage-Netzwerk sechs 65-Zoll große LG-Displays in einer 3-x-1-Konfiguration, ebenfalls als Videowände auf beiden Seiten des Ladeneinganges. Im Schaufenster dienen zwei 65-Zoll-LG-Displays dem "Kundenfang".

Aufmerksamkeit erzeugen die Videowände durch die Präsentationen von Makeup-Artists, die an Modellen arbeiten, neue Produktreihen und spezielle Angebote bewerben. Makeup-Blogger zeigen zudem die tatsächliche Nutzung der Produkte oder demonstrieren diese sogar Live. Durch die optisch eingepassten Videowände an beiden Seiten des Ladeneingangs soll der Kunde das Gefühl haben von der Bildschirmunterhaltung umgeben zu sein, ähnlich einem Kinoerlebnis.

Die Bereitstellung der Inhalte erfolgt dabei über das cloudbasierte Digital-Signage-Netzwerk des IAdea-Partners Signagelive. DMC wählte Signagelive aufgrund der Cloud-Fähigkeiten, des technischen Know-hows und seiner Video-Synchronisationsfähigkeiten für Highpower-Videowände. Die Displays werden von IAdea-Media-Playern gesteuert, die bei der cloudbasierten Software von Signagelive vorinstalliert sind, um sicherzustellen, dass alle angezeigten Inhalte nahtlos über die beiden Videowände synchronisiert werden.

"Die Vorinstallation für unsere Softwarepartner ist sowohl in unserem Werk als auch in unserem europ. Zentrallager möglich." so [url=https://www.linkedin.xn--com/in/bjrn-christiansen-946bb2135/-wqd]Björn Christiansen[/url], der Geschäftsführer von IAdea.

Video- und Werbeinhalte von Models Own werden von DMC als Service neu geplant sowie animiert und dann auf die Plattform Signagelive hochgeladen. Signagelive bietet ein zentralisiertes Repository für die Speicherung von Inhalten und eliminiert die Notwendigkeit von Servern vor Ort. Inhalte können dadurch auch auf einfache Weise mit einem Knopfdruck von DMC aktualisiert oder geändert werden, ohne dass die Mitarbeiter des Instore-Personals von Models Own daran beteiligt sind.

Für die Zukunft plant Models Own, natürlich das starke Wachstum ihrer Kosmetikmarke beizubehalten, und dies mit weiteren Stores und "Beautyful Digital-Signage" zu untermauern. Denn so Mark Rodol, CEO von Models Own: "Die digitalen Videowände haben dazu beigetragen, eine starke Atmosphäre in unseren Läden zu schaffen."

