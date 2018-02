PANTAFLIX, FLIMMER und Roland Emmerichs CENTROPOLIS ENTERTAINMENT produzieren internationale Verfilmung von Mozarts 'DIE ZAUBERFLÖTE'

PANTAFLIX, FLIMMER und Roland Emmerichs CENTROPOLIS ENTERTAINMENT produzieren internationale Verfilmung von Mozarts "DIE ZAUBERFLÖTE"

München, 26. Februar 2018 - Fasziniert von der Idee, Mozarts "DIE ZAUBERFLÖTE" auf die große Leinwand zu bringen, hat sich Deutschlands Top-Produzent PANTALEON FILMS, eine Tochter der PANTAFLIX AG, mit Roland Emmerichs CENTROPOLIS ENTERTAINMENT und FLIMMER, einem Tochterunternehmen der Webedia Group, zusammengeschlossen. PANTALEON FILMS ist bekannt für seine erfolgreichen Kino-Blockbuster wie Der Nanny und Vaterfreuden sowie seine Serienproduktionen wie You Are Wanted für Amazon Prime.

Der Deal wurde während der Berlinale besiegelt, woraufhin die Produzenten bereits zahlreiche Lizenz-Anfragen aus dem Ausland erreichten.

Während Casting, Drehbuch-Entwicklung und Location Scouting für den musikgetriebenen Kinospielfilm bereits in vollem Gange sind, ist der Produktionsbeginn für Sommer 2018 geplant.

Die Geschichte spielt im heutigen Europa: Als der 15-jährige Waise TIM WALKER von London in die österreichischen Alpen reist, um sein Stipendium am weltbekannten Mozart Internat anzutreten, entdeckt er ein geheimes Portal, das ihn in die Welt von Mozarts weltbekannter Oper "DIE ZAUBERFLÖTE" bringt.

Entwickelt wurde die Adaption von Autor und Regisseur Florian Sigl sowie dem Produzenten Christopher Zwickler (Flimmer). Produzenten auf Seiten der PANTALEON Films sind Dan Maag und Fabian Wolfart. Andrew Lowery ist als Autor mit an Bord. Das Casting verantwortet die in London ansässige Casting Direktorin Sophie Holland.

Roland Emmerich, der bereits als Gesellschafter bei Flimmer involviert war, bevor das Unternehmen von Webedia akquiriert wurde, freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit PANTAFLIX: "Wir sind begeistert von der großartigen Resonanz zu "DIE ZAUBERFLÖTE" und wir freuen uns sehr, PANTAFLIX und das dazugehörige Team als Partner mit an Bord zu haben!"

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Roland Emmerich und Christopher Zwickler diesen großartigen Film zu produzieren. Wir haben eine klare gemeinsame Vision, wie wir gemeinsam mit Florian Sigl Mozart auf die große Leinwand bringen! So einen Film gab es noch nie!", sagt Dan Maag, CEO der PANTAFLIX AG.

Über CENTROPOLIS ENTERTAINMENT Centropolis Entertainment ist eine Film- und Fernsehproduktionsfirma des internationalen Filmemachers, Regisseurs/Autoren/Produzenten Roland Emmerich und seiner Schwester, der Produzentin Ute Emmerich. Seit ihren Anfängen im Jahr 1985 hat die Firma mit Filmen wie Der Patriot, The Day After Tomorrow, 2012, Godzilla und Anonymous weltweit über 3 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Über FLIMMER/WEBEDIA GROUP Flimmer ist ein Tochterunternehmen der Webedia Group. Mit mehr als 50 Webseiten weltweit unter einem Dach (Moviepilot, Filmstarts, GameStar, GamePro, AlloCiné, Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, Minha Vida, EasyVoyage.) und den einflussreichsten Trendsettern in den sozialen Medien (El Rubius, Vanoss, Cyprien, Squeezie, Norman, Natoo, Kéfera.), zieht die Gruppe mehr als 177 Millionen Unique Visitors (comScore, April 2017) jeden Monat plattformübergreifend an. Webedia gehört seit Mai 2013 zu der Investmentfirma Firmalac, die von Marc Ladreit de Lacharrière geleitet wird.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

