Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) sieht keine Notwendigkeit, den aktuellen Rahmen für die geldpolitische Lockerung der japanischen Notenbank zu überdenken. Haruhiko Kuroda ließ aber die Tür für mögliche Änderungen der Politikvorgaben offen. "Es ist derzeit nicht geplant, eine weitere umfassende Bewertung der Geldpolitik vorzunehmen, da unter dem neuen Rahmenwerk, einschließlich der Zinskurvenkontrolle, stetige Fortschritte erzielt werden," sagte Kuroda vor einem parlamentarischen Ausschuss und dämpfte damit Spekulationen, dass eine mögliche Überprüfung eine baldige Überarbeitung der Politik einläuten könnte. Die Erwartung einer Überprüfung war gestiegen, nachdem laut den Protokollen der jüngsten geldpolitischen Sitzungen einige Ratsmitglieder eine "vielfältigen Überwachung und Bewertung" der aktuellen Politik gefordert hatten. Kuroda hielt jedoch die Möglichkeit offen, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, noch ehe das Inflationsziel erreicht sei. Die BoJ werde ihre Geldmenge weiter ausweiten, bis die Inflation stabil über 2 Prozent liege, könnte aber ihre Zinsziele ändern, abhängig von den wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Bedingungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -9,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.751,80 +0,11% Nikkei-225 22.153,63 +1,19% Hang-Seng-Index 31.455,13 +0,60% Kospi 2.457,65 +0,25% Shanghai-Composite 3.319,89 +0,94% S&P/ASX 200 6.042,20 +0,71%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Börsianer folgen den guten Vorgaben der Wall Street und lassen die jüngst noch für einen Rücksetzer sorgenden Ängste vor steigender Inflation und damit potenziell schneller steigenden Zinsen hinter sich. Stattdessen setzen sie auf eine weiter robuste Konjunktur, zumal es dafür derzeit auch kein Störfeuer zu geben scheint. An den chinesischen Börsen sorgt für Gesprächsstoff, dass sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dafür ausgesprochen haben soll, die Amtszeitbegrenzung von zwei Mal fünf Jahren für den Staatspräsidenten aufzuheben. Aus Sicht der Anleger könnte das positiv aufgefasst werden, sagt ING-Asienexperte Rob Carnell und verweist beispielhaft auf eine Fortsetzung der auf Entschuldung der Unternehmen setzende Politik, die Fortsetzung des flexibleren Kurses mit Blick auf die Kapitalbilanz und das Wechselkursregimes und die Antikorruptionspolitik unter dem amtierenden Präsidenten Xi Jinping. Zu den großen Tagesgewinnern gehören in China Autoaktien. Geely ziehen um über 7 Prozent an, Great Wall Motor um 6,0 Prozent und BYD um 3,3 Prozent. BAIC kommen dagegen minimal zurück. Für Fantasie sorgten die neuesten Nachrichten über internationale Kooperationen, heißt es; so von Great Wall bei Elektroautos mit BMW und von BAIC mit Mercedes-Benz. Zudem ist Geely mit 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen. Auch in Tokio ziehen die Kurse der Autoaktien an. Toyota, Nissan und Honda gewinnen zwischen 0,7 und 1,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Kraft Heinz gaben um 0,4 Prozent nach. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Starinvestor Warren Buffett Ende April mit dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Board des Nahrungsmittelkonzerns ausscheiden wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.309,99 1,39 347,51 2,39 S&P-500 2.747,33 1,60 43,37 2,76 Nasdaq-Comp. 7.337,39 1,77 127,30 6,29 Nasdaq-100 6.896,60 1,99 134,75 7,82 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 724,8 Mio 833,8 Mio Gewinner 2.430 1.564 Verlierer 549 1.418 unverändert 90 89

Sehr fest - Händler nannten als Grund für die gute Stimmung die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Unter den Anlegern habe die Angst vor steigenden Zinsen wieder nachgelassen, hieß es. Besonders gesucht waren Energiewerte, die sich mit dem steigenden Ölpreis verteuerten. Auch Technologieaktien waren gefragt. Im Dow lagen Intel, Microsoft und Cisco ganz vorne. HP und Hewlett Packard Enterprise legten nach jeweils stark ausgefallenen Zahlen um 3,5 und 10,5 Prozent zu. Für Tesla ging es 1,7 Prozent nach oben. Der Umsatz im China-Geschäft hat sich 2017 auf zwei Milliarden Dollar verdoppelt. Zugleich bestätigte Tesla das Ziel, bis Ende des zweiten Quartals wöchentlich 5.000 Fahrzeuge des Model 3 bauen zu wollen. First Solar verbilligten sich um 6,8 Prozent. Der Solarpaneelehersteller enttäuschte mit der Umsatzentwicklung. Universal Display stürzten um knapp 16 Prozent ab. Der Hersteller organischer lichtemittierender Diodentechnik verfehlte mit seinem Ausblick klar die Konsenserwartungen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,25 -0,0 2,25 104,8 5 Jahre 2,62 -3,5 2,66 69,6 7 Jahre 2,79 -4,1 2,83 54,4 10 Jahre 2,87 -4,5 2,92 43,0 30 Jahre 3,16 -4,9 3,21 8,9

Die Renditen waren schon am Donnerstag zurückgekommen, nachdem der Präsident der Federal Reserve of Saint Louis, James Bullard bezweifelt hatte, dass die US-Notenbank in diesem Jahr vier Zinserhöhungen vornehmen werde. Am Freitag sackte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um weitere 5 Basispunkte auf 2,87 Prozent ab im Zuge abebbender Zinserhöhungsspekulationen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,2325 +0,3% 1,2287 1,2315 +2,6% EUR/JPY 131,30 -0,2% 131,60 131,64 -2,9% EUR/GBP 0,8791 -0,1% 0,8798 0,8818 -1,1% GBP/USD 1,4021 +0,4% 1,3968 1,3966 +3,7% USD/JPY 106,53 -0,5% 107,09 106,89 -5,4% USD/KRW 1077,00 0% 1077,00 1077,74 +0,9% USD/CNY 6,3144 -0,4% 6,3373 6,3367 -3,0% USD/CNH 6,3095 -0,3% 6,3315 6,3322 -3,1% USD/HKD 7,8238 +0,0% 7,8232 7,8224 +0,1% AUD/USD 0,7877 +0,4% 0,7842 0,7822 +0,8% NZD/USD 0,7332 +0,6% 0,7290 0,7303 +3,3% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 9.994,97 -31,24

Der Dollar wieder leicht zu. Für einen Euro wurden am späten Freitag knapp unter 1,23 Dollar gezahlt. Der falkenhafte Tenor des Fed-Sitzungsprotokolls vom Mittwoch habe den Dollar gestützt, sagte Analyst Lukman Otunuga von FXTM. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fällt die US-Devsie wieder zurück - sowohl zum Euro wie auch zum Yen. Der Dollar fällt von rund 107 auf 106,45 Yen zurück. Zwar hat der japanische Notenbankchef Kuroda vor dem Parlament gesagt, dass die Bank of Japan keinen abrupten Richtungswechsel ihrer expansiven Geldpolitik plane. Er hielt jedoch die Möglichkeit offen, dass die Richtlinien der Politik geändert werden könnten, schon bevor das Inflationsziel erreicht sei. Auch zum Euro kommt der Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,74 63,55 +0,3% 0,19 +5,5% Brent/ICE 67,42 67,31 +0,2% 0,11 +1,8%

Rohöl der US-Sorte WTI stieg in den USA am Freitag um 1,2 Prozent auf 63,55 Dollar je Fass. Die europäische Referenzsorte Brent gewann 1,4 Prozent auf 67,31 Dollar. Der am Donnerstag gemeldete überraschende Rückgang der US-Ölvorräte habe weiter den Preis gestützt, hieß es. Dieser erste Abbau der Lagerbestände seit vier Wochen sei darauf zurückzuführen, dass die US-Raffinerien keine Ölimporte verarbeitet hätten, sagte Stephen Brennock, Analyst bei PVM Oil Associates. Daneben halfen auch Meldungen, denen zufolge es in Libyen zum Ausfall einer Pipeline gekommen ist.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,30 1.328,82 +0,8% +10,48 +2,8% Silber (Spot) 16,72 16,53 +1,1% +0,19 -1,3% Platin (Spot) 1.003,90 996,55 +0,7% +7,35 +8,0% Kupfer-Future 3,23 3,21 +0,5% +0,02 -2,2%

Der festere Dollar lastete auf den Rohstoffpreisen. So gab der Goldpreis um 0,2 Prozent nach auf 1.329 Dollar je Feinunze. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag zieht er wieder an, gestützt vom nachgebenden Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, hält 2018 eine Anhebung der kurzfristigen Zinsen um genauso viel oder mehr wie im vergangenen Jahr für möglich. Grund dafür sei der sich aufhellende wirtschaftliche Ausblick.

CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 02:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.