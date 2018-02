Silkeborg, 2018-02-26 08:28 CET (GLOBE NEWSWIRE) --



Share repurchase programme



The share buy-back programme runs as from 1 March 2017 and up to and including 28 March 2018. In this period, Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 1.5 billion, cf. Corporate Announcement No. 40/2017 of 22 August 2017, which announced an increase by DKK 1,000m of the existing share buy-back programme amounting to DKK 500m and also an extension of the programme to 28 March 2018 from the previous date of 29 September 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:





Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 3,909,200 355.07 1,388,053,140 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 19 February 2018 10,000 351.91 3,519,100 -------------------------------------------------------------------------------- 20 February 2018 15,000 346.32 5,194,800 -------------------------------------------------------------------------------- 21 February 2018 10,000 350.12 3,501,200 -------------------------------------------------------------------------------- 22 February 2018 10,000 351.72 3,517,200 -------------------------------------------------------------------------------- 23 February 2018 8,000 355.44 2,843,520 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 3,962,200 355.01 1,406,628,960 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 3,962,200 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 4.44% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.





Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Volume Price Venue Time CET 94 353,5 XCSE 20180223 9:03:31.283000 74 354,3 XCSE 20180223 9:08:50.499000 64 354,2 XCSE 20180223 9:13:56.519000 8 354,2 XCSE 20180223 9:13:56.519000 74 353,7 XCSE 20180223 9:22:09.399000 75 353,8 XCSE 20180223 9:26:52.483000 72 354,2 XCSE 20180223 9:34:31.496000 65 354,1 XCSE 20180223 9:42:01.511000 7 354,1 XCSE 20180223 9:42:01.531000 73 354,1 XCSE 20180223 9:45:23.973000 72 353,6 XCSE 20180223 9:51:25.523000 72 353,5 XCSE 20180223 9:56:00.026000 8 353,6 XCSE 20180223 10:04:55.546000 62 354,1 XCSE 20180223 10:08:15.645000 6 354,1 XCSE 20180223 10:08:15.665000 100 354,2 XCSE 20180223 10:11:28.580000 70 354 XCSE 20180223 10:17:58.577000 26 353,8 XCSE 20180223 10:22:19.603000 42 353,8 XCSE 20180223 10:23:12.274000 94 354,1 XCSE 20180223 10:28:41.947000 1 354,1 XCSE 20180223 10:28:41.947000 105 354 XCSE 20180223 10:30:59.019000 83 354,3 XCSE 20180223 10:36:48.801000 73 354,1 XCSE 20180223 10:43:30.019000 49 353,9 XCSE 20180223 10:46:18.741000 63 353,9 XCSE 20180223 10:46:47.175000 74 353,6 XCSE 20180223 10:51:20.736000 13 353,4 XCSE 20180223 10:58:01.627000 7 353,8 XCSE 20180223 10:59:30.070000 38 353,8 XCSE 20180223 10:59:30.070000 47 353,8 XCSE 20180223 10:59:30.070000 104 354 XCSE 20180223 11:02:18.642000 13 354,8 XCSE 20180223 11:11:02.595000 138 354,8 XCSE 20180223 11:11:02.595000 8 354,6 XCSE 20180223 11:17:47.296000 64 354,6 XCSE 20180223 11:17:48.019000 57 355,4 XCSE 20180223 11:27:43.020000 43 355,4 XCSE 20180223 11:27:43.020000 50 355,3 XCSE 20180223 11:29:21.023000 45 355,3 XCSE 20180223 11:29:21.023000 70 355 XCSE 20180223 11:33:24.378000 74 355,4 XCSE 20180223 11:44:34.532000 19 356 XCSE 20180223 11:52:57.133000 53 356 XCSE 20180223 11:53:27.839000 105 355,9 XCSE 20180223 11:55:31.577000 72 356,3 XCSE 20180223 12:07:10.341000 94 355,8 XCSE 20180223 12:19:45.037000 81 356 XCSE 20180223 12:31:25.063000 92 356,5 XCSE 20180223 12:40:04.706000 69 355,9 XCSE 20180223 12:50:05.278000 75 355,8 XCSE 20180223 12:54:23.194000 29 356,3 XCSE 20180223 13:08:33.088000 48 356,3 XCSE 20180223 13:08:33.088000 71 356 XCSE 20180223 13:14:01.633000 118 356,1 XCSE 20180223 13:31:20.034000 96 356 XCSE 20180223 13:37:45.336000 73 355,6 XCSE 20180223 13:50:52.510000 71 355,5 XCSE 20180223 13:57:22.441000 69 355,1 XCSE 20180223 14:04:18.978000 92 355,1 XCSE 20180223 14:07:58.857000 80 355,3 XCSE 20180223 14:17:57.198000 70 355,2 XCSE 20180223 14:29:10.560000 30 355,2 XCSE 20180223 14:29:10.560000 87 355,8 XCSE 20180223 14:39:01.858000 28 356 XCSE 20180223 14:45:13.917880 20 356 XCSE 20180223 14:45:13.917880 46 356 XCSE 20180223 14:45:13.917880 99 356 XCSE 20180223 14:45:13.917880 104 356 XCSE 20180223 14:45:13.917880 703 356 XCSE 20180223 14:45:16.045275 34 356,1 XCSE 20180223 14:49:09.125000 64 356,1 XCSE 20180223 14:49:09.125000 97 356,1 XCSE 20180223 14:51:10.162000 70 355,8 XCSE 20180223 14:58:40.031000 71 355,8 XCSE 20180223 15:09:46.998000 71 356,2 XCSE 20180223 15:15:00.580000 100 356,4 XCSE 20180223 15:42:08.312969 100 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.044988 98 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045045 110 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045063 79 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045074 189 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045093 21 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045093 100 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.045125 100 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.050767 21 356,4 XCSE 20180223 15:44:21.067100 79 356,4 XCSE 20180223 15:48:30.833553 3 356,4 XCSE 20180223 15:48:30.833553 202 356,1 XCSE 20180223 16:11:57.607000 102 356,1 XCSE 20180223 16:11:57.607000 28 356 XCSE 20180223 16:14:41.979000 52 356 XCSE 20180223 16:14:41.979000 69 356 XCSE 20180223 16:14:41.980000 80 356 XCSE 20180223 16:14:41.980000 75 356 XCSE 20180223 16:15:12.175000 87 355,8 XCSE 20180223 16:16:49.303000 146 355,8 XCSE 20180223 16:16:49.303000 68 355,4 XCSE 20180223 16:23:41.436000 713 355,6 XCSE 20180223 16:34:47.753565 78 353,1 XCSE 20180222 9:01:52.480000 13 351,9 XCSE 20180222 9:05:50.380000 60 351,9 XCSE 20180222 9:05:50.401000 68 352,5 XCSE 20180222 9:10:29.864000 71 352,4 XCSE 20180222 9:14:09.389000 70 350,6 XCSE 20180222 9:19:03.102000 77 351,1 XCSE 20180222 9:23:31.084000 80 350,3 XCSE 20180222 9:30:21.651000 68 349,7 XCSE 20180222 9:34:47.887000 78 349,9 XCSE 20180222 9:42:38.878000 117 350,5 XCSE 20180222 9:47:08.047000 72 349,8 XCSE 20180222 9:51:49.259000 70 349,3 XCSE 20180222 9:55:33.673000 34 349,5 XCSE 20180222 10:00:45.036000 34 349,5 XCSE 20180222 10:00:45.036000 80 349,6 XCSE 20180222 10:05:04.925000 92 349,1 XCSE 20180222 10:10:24.308000 90 350,6 XCSE 20180222 10:19:00.311000 5 350,8 XCSE 20180222 10:22:37.818000 60 350,8 XCSE 20180222 10:22:37.818000 13 350,8 XCSE 20180222 10:22:37.818000 75 350,7 XCSE 20180222 10:26:41.337000 17 350,6 XCSE 20180222 10:30:11.045000 40 350,6 XCSE 20180222 10:30:11.045000 13 350,6 XCSE 20180222 10:30:11.045000 74 350,1 XCSE 20180222 10:35:20.060000 10 350 XCSE 20180222 10:41:18.597000 82 350 XCSE 20180222 10:41:18.597000 13 350,7 XCSE 20180222 10:45:58.192000 84 350,7 XCSE 20180222 10:45:58.192000 4 350,5 XCSE 20180222 10:46:09.069000 102 351 XCSE 20180222 10:47:53.581000 41 351 XCSE 20180222 10:52:16.377000 28 351 XCSE 20180222 10:52:16.377000 94 350,9 XCSE 20180222 10:58:39.147000 248 351,4 XCSE 20180222 11:05:14.612000 60 351,2 XCSE 20180222 11:09:32.214000 8 351,4 XCSE 20180222 11:15:24.224000 60 351,4 XCSE 20180222 11:15:24.224000 22 351,4 XCSE 20180222 11:15:24.224000 38 351 XCSE 20180222 11:19:26.850000 54 351 XCSE 20180222 11:19:26.850000 82 351,8 XCSE 20180222 11:27:19.591000 68 351,8 XCSE 20180222 11:27:19.591000 42 351,8 XCSE 20180222 11:27:19.591000 40 351,8 XCSE 20180222 11:27:19.591000 71 351,5 XCSE 20180222 11:33:37.459000 49 351,4 XCSE 20180222 11:35:06.211000 96 351,3 XCSE 20180222 11:35:43.175000 29 351,3 XCSE 20180222 11:35:43.175000 69 350,5 XCSE 20180222 11:44:22.909000 72 350,6 XCSE 20180222 11:51:08.678000 72 350,9 XCSE 20180222 11:59:02.010000 103 350,7 XCSE 20180222 12:13:06.466000 70 350,6 XCSE 20180222 12:14:49.124000 76 350,3 XCSE 20180222 12:23:50.950000 70 350,7 XCSE 20180222 12:33:32.193000 23 349,9 XCSE 20180222 12:40:47.448000 46 349,9 XCSE 20180222 12:40:47.476000 19 349,5 XCSE 20180222 12:47:22.256000 49 349,5 XCSE 20180222 12:47:22.256000 87 350 XCSE 20180222 12:56:26.951000 131 350,3 XCSE 20180222 13:03:43.041000 69 350,6 XCSE 20180222 13:10:23.158000 12 350,9 XCSE 20180222 13:17:38.235000 63 350,9 XCSE 20180222 13:17:38.235000 75 351,1 XCSE 20180222 13:28:06.539000 107 351,7 XCSE 20180222 13:41:23.364000 8 351,6 XCSE 20180222 13:43:41.699000 62 351,6 XCSE 20180222 13:43:41.720000 75 351 XCSE 20180222 13:48:35.561000 28 351 XCSE 20180222 13:48:35.561000 18 351,3 XCSE 20180222 13:58:11.241000 51 351,3 XCSE 20180222 13:58:11.241000 70 351,7 XCSE 20180222 14:04:12.998000 95 351,9 XCSE 20180222 14:06:28.552000 70 351,8 XCSE 20180222 14:13:31.321000 69 351,6 XCSE 20180222 14:18:30.302000 64 351,1 XCSE 20180222 14:24:16.949000 4 351,1 XCSE 20180222 14:24:16.950000 113 351,7 XCSE 20180222 14:35:15.288000 25 351,7 XCSE 20180222 14:35:15.288000 124 351,6 XCSE 20180222 14:39:20.026000 29 351,5 XCSE 20180222 14:44:14.905000 34 351,5 XCSE 20180222 14:44:14.905000 9 351,5 XCSE 20180222 14:44:14.905000 9 351,4 XCSE 20180222 14:51:50.528000 53 351,4 XCSE 20180222 14:51:50.549000 8 351,4 XCSE 20180222 14:51:50.550000 72 351 XCSE 20180222 14:54:48.362000 30 351,5 XCSE 20180222 15:03:50.308000 60 351,5 XCSE 20180222 15:03:50.308000 29 351,6 XCSE 20180222 15:08:52.676000 65 351,6 XCSE 20180222 15:08:52.676000 19 351,5 XCSE 20180222 15:14:40.601000 51 351,5 XCSE 20180222 15:14:40.601000 73 351,8 XCSE 20180222 15:19:03.089000 9 352,3 XCSE 20180222 15:29:20.117000 70 352,3 XCSE 20180222 15:29:57.284000 118 352,3 XCSE 20180222 15:30:41.922000 64 351,5 XCSE 20180222 15:34:49.446000 8 351,5 XCSE 20180222 15:34:49.446000 99 352 XCSE 20180222 15:42:52.642000 40 352,5 XCSE 20180222 15:45:21.013000 50 352,5 XCSE 20180222 15:45:38.785000 34 352 XCSE 20180222 15:47:08.414000 2 352 XCSE 20180222 15:47:08.415000 64 352 XCSE 20180222 15:47:08.587000 95 352 XCSE 20180222 15:50:45.379000 34 352 XCSE 20180222 15:50:45.379000 8 351,7 XCSE 20180222 15:53:58.677000 8 352,2 XCSE 20180222 15:57:18.305000 140 352,3 XCSE 20180222 15:58:22.151000 62 352,3 XCSE 20180222 16:03:10.973000 11 352,3 XCSE 20180222 16:03:16.980000 100 352,3 XCSE 20180222 16:06:34.061205 602 352,3 XCSE 20180222 16:06:34.061205 58 352,3 XCSE 20180222 16:06:34.201984 42 352,3 XCSE 20180222 16:06:34.202017 7 352,3 XCSE 20180222 16:06:34.202210 78 352,5 XCSE 20180222 16:08:01.522000 70 352,5 XCSE 20180222 16:12:20.689000 93 352,3 XCSE 20180222 16:12:25.600957 98 352,3 XCSE 20180222 16:12:25.600957 14 352,2 XCSE 20180222 16:17:21.929000 56 352,2 XCSE 20180222 16:17:21.929000 30 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 69 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 17 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 20 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 75 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 85 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.723058 46 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.754938 133 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.768439 725 353,1 XCSE 20180222 16:30:44.768469 1062 353 XCSE 20180222 16:30:56.811446 80 344,4 XCSE 20180221 9:00:33.199000 82 344,2 XCSE 20180221 9:03:39.743000 72 343,5 XCSE 20180221 9:06:21.105000 70 344,2 XCSE 20180221 9:09:25.566000 77 344,7 XCSE 20180221 9:12:39.744000 75 344,9 XCSE 20180221 9:16:02.265000 84 344,5 XCSE 20180221 9:20:05.975000 69 344,4 XCSE 20180221 9:23:37.466000 80 345,8 XCSE 20180221 9:28:40.024000 56 346,1 XCSE 20180221 9:35:09.368000 28 346,1 XCSE 20180221 9:35:09.368000 70 346 XCSE 20180221 9:36:09.632000 88 346,2 XCSE 20180221 9:42:16.166000 94 346 XCSE 20180221 9:45:04.626000 69 345,5 XCSE 20180221 9:48:58.602000 136 346,6 XCSE 20180221 9:58:52.558000 119 346,6 XCSE 20180221 9:58:52.558000 73 345,6 XCSE 20180221 10:01:20.429000 70 344,9 XCSE 20180221 10:04:21.278000 73 345,2 XCSE 20180221 10:07:04.991000 82 345,2 XCSE 20180221 10:11:00.398000 108 345,4 XCSE 20180221 10:17:27.232000 68 345,4 XCSE 20180221 10:23:28.863000 69 345,4 XCSE 20180221 10:27:30.859000 89 345,5 XCSE 20180221 10:39:09.579000 95 346,5 XCSE 20180221 10:47:27.444000 170 346,5 XCSE 20180221 10:47:27.444000 39 346,5 XCSE 20180221 10:47:27.444000 139 346,5 XCSE 20180221 10:47:27.444000 8 346,8 XCSE 20180221 10:49:30.297000 105 346,8 XCSE 20180221 10:49:30.297000 60 347,7 XCSE 20180221 10:55:25.580000 45 347,7 XCSE 20180221 10:55:25.580000 22 347,6 XCSE 20180221 10:55:44.142000 51 347,6 XCSE 20180221 10:55:44.143000 7 347,9 XCSE 20180221 10:57:36.788733 17 347,9 XCSE 20180221 10:57:36.788733 59 347,9 XCSE 20180221 10:57:36.788733 36 347,9 XCSE 20180221 10:57:36.788733 73 347,8 XCSE 20180221 11:02:09.066000 84 349,2 XCSE 20180221 11:15:53.473000 199 349,2 XCSE 20180221 11:15:53.473000 135 350,3 XCSE 20180221 11:22:51.342000 126 350,1 XCSE 20180221 11:24:35.335000 36 350,1 XCSE 20180221 11:24:35.356000 90 350,1 XCSE 20180221 11:24:35.367000 26 350,1 XCSE 20180221 11:24:35.367000 95 350,8 XCSE 20180221 11:30:38.794000 87 350,5 XCSE 20180221 11:33:04.209000 23 350,5 XCSE 20180221 11:33:04.209000 9 350,5 XCSE 20180221 11:33:04.209000 87 350,5 XCSE 20180221 11:33:04.209000 59 350,5 XCSE 20180221 11:33:04.212000 94 350,2 XCSE 20180221 11:33:20.297000 80 350,2 XCSE 20180221 11:34:49.683000 72 349,8 XCSE 20180221 11:41:14.471000 25 349,4 XCSE 20180221 11:46:04.954000 87 349,9 XCSE 20180221 11:47:35.866000 84 349,8 XCSE 20180221 11:56:01.223000 77 349,6 XCSE 20180221 11:56:42.868000 132 349,4 XCSE 20180221 11:58:51.279000 69 350,7 XCSE 20180221 12:07:04.715000 84 352,1 XCSE 20180221 12:20:20.947000 113 352,1 XCSE 20180221 12:21:56.142000 68 352,3 XCSE 20180221 12:30:06.204000 73 351,9 XCSE 20180221 12:44:43.013000 72 351,8 XCSE 20180221 12:48:33.849000 97 352,8 XCSE 20180221 12:55:55.253000 52 352,8 XCSE 20180221 12:55:55.253000 70 353,5 XCSE 20180221 13:02:01.644000 118 353,6 XCSE 20180221 13:04:11.992000 70 353,1 XCSE 20180221 13:12:13.892000 70 352,9 XCSE 20180221 13:22:56.661000 123 352,5 XCSE 20180221 13:24:09.418000 116 352 XCSE 20180221 13:28:03.037000 91 351,9 XCSE 20180221 13:38:09.705000 123 352,2 XCSE 20180221 13:51:41.449000 42 352,5 XCSE 20180221 13:55:30.246000 193 352,5 XCSE 20180221 13:55:30.246000 77 352,4 XCSE 20180221 14:00:35.319000 74 353 XCSE 20180221 14:05:01.054000 5 353 XCSE 20180221 14:07:12.932000 232 353 XCSE 20180221 14:07:12.932000 70 352,7 XCSE 20180221 14:11:18.832000 100 352,1 XCSE 20180221 14:18:46.832000 16 352,1 XCSE 20180221 14:18:46.832000 110 352 XCSE 20180221 14:20:32.988000 48 352 XCSE 20180221 14:20:33.008000 62 352 XCSE 20180221 14:20:40.023000 26 352 XCSE 20180221 14:20:43.349000 70 351,3 XCSE 20180221 14:24:47.473000 88 350,9 XCSE 20180221 14:29:08.258000 127 350,8 XCSE 20180221 14:35:05.044000 1 350,8 XCSE 20180221 14:35:05.044000 166 350,8 XCSE 20180221 14:35:05.044000 107 350,3 XCSE 20180221 14:47:10.884000 6 349,7 XCSE 20180221 14:49:19.549000 81 350 XCSE 20180221 15:05:10.682000 2 350 XCSE 20180221 15:05:10.682000 15 349,8 XCSE 20180221 15:07:17.033000 60 349,8 XCSE 20180221 15:07:17.033000 70 348,7 XCSE 20180221 15:16:51.769000 34 350 XCSE 20180221 15:26:19.822000 51 350 XCSE 20180221 15:26:19.822000 71 351,2 XCSE 20180221 15:33:05.389000 15 351,8 XCSE 20180221 15:41:34.414000 74 351,8 XCSE 20180221 15:41:34.414000 28 351,8 XCSE 20180221 15:41:34.414000 76 352 XCSE 20180221 16:04:08.188000 1000 353,7 XCSE 20180221 16:16:18.247881 108 353,7 XCSE 20180221 16:17:34.852000 138 353,5 XCSE 20180221 16:18:14.621000 56 353,3 XCSE 20180221 16:20:21.505000 25 353,3 XCSE 20180221 16:20:21.505000 25 353,3 XCSE 20180221 16:20:24.226000 37 353,3 XCSE 20180221 16:20:29.223000 102 353,2 XCSE 20180221 16:26:10.626000 103 353,3 XCSE 20180221 16:28:09.171000 72 353,4 XCSE 20180221 16:34:24.355000 111 354,2 XCSE 20180221 16:36:26.377447 3 354,2 XCSE 20180221 16:36:33.827256 6 350,5 XCSE 20180220 9:33:12.423000 79 350,9 XCSE 20180220 9:33:56.667000 83 350,5 XCSE 20180220 9:39:56.079000 73 351,5 XCSE 20180220 9:41:58.262000 73 351,1 XCSE 20180220 9:45:53.297000 71 350,6 XCSE 20180220 9:50:36.106000 46 350,6 XCSE 20180220 9:50:36.107000 124 352 XCSE 20180220 9:55:58.613000 68 351,6 XCSE 20180220 9:58:41.040000 70 351,7 XCSE 20180220 10:03:02.427000 70 352,4 XCSE 20180220 10:08:19.000000 90 352,2 XCSE 20180220 10:09:10.631000 75 351 XCSE 20180220 10:11:45.060000 74 351,1 XCSE 20180220 10:15:03.283000 30 351,2 XCSE 20180220 10:20:12.488000 60 351,2 XCSE 20180220 10:20:12.488000 80 351,2 XCSE 20180220 10:22:08.828000 49 350,5 XCSE 20180220 10:25:19.542000 10 350,5 XCSE 20180220 10:25:19.564000 6 350,5 XCSE 20180220 10:25:19.564000 10 350,5 XCSE 20180220 10:25:19.672000 76 350,7 XCSE 20180220 10:28:46.474000 88 350,2 XCSE 20180220 10:32:16.776000 71 349,6 XCSE 20180220 10:34:34.220000 64 349,5 XCSE 20180220 10:39:41.346000 61 349,5 XCSE 20180220 10:39:41.346000 79 348,9 XCSE 20180220 10:43:51.409000 101 348,3 XCSE 20180220 10:45:51.755000 115 348,5 XCSE 20180220 10:51:20.022000 80 348,5 XCSE 20180220 10:57:37.211000 84 348,2 XCSE 20180220 11:00:08.637000 95 348,2 XCSE 20180220 11:01:20.287000 72 348,4 XCSE 20180220 11:03:45.653000 72 347,9 XCSE 20180220 11:05:24.315000 40 348,9 XCSE 20180220 11:18:16.587000 252 348,9 XCSE 20180220 11:18:16.587000 91 348,6 XCSE 20180220 11:23:07.241000 44 348,3 XCSE 20180220 11:25:22.405000 84 348,3 XCSE 20180220 11:25:22.405000 84 348,3 XCSE 20180220 11:25:39.373000 18 348,3 XCSE 20180220 11:25:39.373000 80 348,1 XCSE 20180220 11:33:24.680000 110 348 XCSE 20180220 11:33:30.069000 97 349 XCSE 20180220 11:39:16.211000 1 348,9 XCSE 20180220 11:42:23.681000 76 348,9 XCSE 20180220 11:42:23.681000 76 348,9 XCSE 20180220 11:42:41.836000 76 348,9 XCSE 20180220 11:42:41.859000 22 348,9 XCSE 20180220 11:42:41.859000 18 349 XCSE 20180220 11:53:25.773000 63 349 XCSE 20180220 11:53:25.773000 90 349 XCSE 20180220 11:57:03.406000 45 348,9 XCSE 20180220 11:58:04.397000 49 348,9 XCSE 20180220 11:58:04.397000 39 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.011000 40 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.012000 15 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.032000 64 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.033000 79 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.042000 11 349,2 XCSE 20180220 12:01:29.042000 74 349 XCSE 20180220 12:06:48.006000 72 349,8 XCSE 20180220 12:17:52.465000 60 349,6 XCSE 20180220 12:20:17.516000 45 349,6 XCSE 20180220 12:20:17.516000 41 349,4 XCSE 20180220 12:25:11.458000 31 349,4 XCSE 20180220 12:25:11.458000 73 348,9 XCSE 20180220 12:33:03.128000 73 348,7 XCSE 20180220 12:35:07.409000 88 348,5 XCSE 20180220 12:36:33.380000 14 348,5 XCSE 20180220 12:37:02.389000 115 348,5 XCSE 20180220 12:37:02.389000 85 347,7 XCSE 20180220 12:44:58.172000 72 348,2 XCSE 20180220 12:51:58.180000 24 348,2 XCSE 20180220 12:53:58.254000 11 348,2 XCSE 20180220 12:53:58.254000 54 348,3 XCSE 20180220 12:57:36.149000 25 348,3 XCSE 20180220 12:57:36.149000 68 347,7 XCSE 20180220 12:59:49.039000 13 347,9 XCSE 20180220 13:01:55.090000 28 347,9 XCSE 20180220 13:01:55.091000 11 347,9 XCSE 20180220 13:01:55.091000 26 347,9 XCSE 20180220 13:01:55.091000 71 347,8 XCSE 20180220 13:05:05.891000 105 348,2 XCSE 20180220 13:11:37.781000 74 348 XCSE 20180220 13:15:58.241000 70 347,9 XCSE 20180220 13:19:58.342000 101 348 XCSE 20180220 13:30:15.162000 69 347,9 XCSE 20180220 13:36:33.654000 4 347,9 XCSE 20180220 13:36:33.654000 85 347,8 XCSE 20180220 13:37:25.313000 159 347,6 XCSE 20180220 13:40:51.796000 71 347,4 XCSE 20180220 13:44:23.645000 76 345,4 XCSE 20180220 13:49:19.387000 85 346 XCSE 20180220 13:58:17.896000 72 346 XCSE 20180220 13:59:05.965000 75 346,9 XCSE 20180220 14:03:57.068000 98 346,2 XCSE 20180220 14:08:30.676000 80 346,6 XCSE 20180220 14:10:53.197000 118 346,5 XCSE 20180220 14:11:26.216000 48 345,6 XCSE 20180220 14:20:10.734000 24 345,6 XCSE 20180220 14:20:10.754000 17 345,9 XCSE 20180220 14:24:09.270000 63 345,9 XCSE 20180220 14:24:09.270000 110 346,1 XCSE 20180220 14:25:17.573000 19 346 XCSE 20180220 14:32:02.530000 50 346 XCSE 20180220 14:32:02.530000 74 345,8 XCSE 20180220 14:32:48.642000 11 346 XCSE 20180220 14:37:42.031000 60 346 XCSE 20180220 14:37:42.031000 1 346 XCSE 20180220 14:37:42.031000 77 345,9 XCSE 20180220 14:41:36.018000 233 346,3 XCSE 20180220 14:48:16.229000 55 346,3 XCSE 20180220 14:48:16.229000 70 345,9 XCSE 20180220 14:52:42.921000 56 346 XCSE 20180220 14:56:44.557000 24 346 XCSE 20180220 14:56:44.557000 75 346 XCSE 20180220 15:01:35.276000 7 345,9 XCSE 20180220 15:04:34.172000 92 346 XCSE 20180220 15:11:02.241000 99 345,9 XCSE 20180220 15:13:59.939000 87 345,9 XCSE 20180220 15:16:06.207000 13 345,9 XCSE 20180220 15:16:06.207000 140 346 XCSE 20180220 15:22:19.787000 69 346 XCSE 20180220 15:28:50.882000 60 346 XCSE 20180220 15:29:39.903000 11 346 XCSE 20180220 15:29:39.904000 89 345,8 XCSE 20180220 15:30:47.795000 2 346,3 XCSE 20180220 15:36:20.676000 60 346,3 XCSE 20180220 15:36:20.676000 27 346,3 XCSE 20180220 15:36:20.696000 20 346,3 XCSE 20180220 15:36:20.696000 2 346,5 XCSE 20180220 15:37:25.688000 72 346,5 XCSE 20180220 15:37:25.688000 85 346,3 XCSE 20180220 15:39:47.677000 60 346,3 XCSE 20180220 15:39:47.677000 41 346,3 XCSE 20180220 15:39:47.677000 85 346,3 XCSE 20180220 15:39:47.679000 96 346 XCSE 20180220 15:45:17.976000 6 346,2 XCSE 20180220 15:48:08.043000 63 346,2 XCSE 20180220 15:48:08.043000 127 346,5 XCSE 20180220 15:53:35.818000 71 346,4 XCSE 20180220 15:55:14.035000 76 346,1 XCSE 20180220 15:57:23.484000 89 346 XCSE 20180220 16:01:26.270000 73 345,7 XCSE 20180220 16:03:30.912000 74 345,2 XCSE 20180220 16:06:25.615000 73 345 XCSE 20180220 16:10:08.859000 96 344,1 XCSE 20180220 16:14:55.434000 71 344,1 XCSE 20180220 16:17:31.207000 21 343,3 XCSE 20180220 16:24:24.406000 60 343,3 XCSE 20180220 16:24:24.406000 31 343,3 XCSE 20180220 16:24:24.406000 32 342,3 XCSE 20180220 16:29:32.258000 48 342,3 XCSE 20180220 16:29:32.258000 91 342,5 XCSE 20180220 16:30:03.901936 68 342,5 XCSE 20180220 16:30:03.901936 375 342,5 XCSE 20180220 16:30:03.901936 200 342,5 XCSE 20180220 16:31:09.723353 68 343 XCSE 20180220 16:32:03.905142 368 343 XCSE 20180220 16:32:03.905142 111 343 XCSE 20180220 16:32:03.980283 453 343 XCSE 20180220 16:32:04.016001 73 343,4 XCSE 20180220 16:33:03.669000 73 343,4 XCSE 20180220 16:33:03.669000 73 343,4 XCSE 20180220 16:33:03.669000 266 343,4 XCSE 20180220 16:33:03.669000 7 343,8 XCSE 20180220 16:34:06.225000 89 343,8 XCSE 20180220 16:34:06.225000 96 343,8 XCSE 20180220 16:34:18.713000 96 343,8 XCSE 20180220 16:34:18.733000 4 343,8 XCSE 20180220 16:34:18.733000 89 344 XCSE 20180220 16:38:02.025000 113 344 XCSE 20180220 16:42:04.068000 125 344 XCSE 20180220 16:42:04.068000 110 344 XCSE 20180220 16:42:04.068000 113 344 XCSE 20180220 16:42:04.068000 14 344 XCSE 20180220 16:42:04.068000 14 344 XCSE 20180220 16:42:04.070000 99 344 XCSE 20180220 16:42:04.070000 87 344 XCSE 20180220 16:42:04.070000 38 344 XCSE 20180220 16:42:04.070000 75 344 XCSE 20180220 16:42:04.070000 121 343,8 XCSE 20180220 16:42:04.691000 60 343,9 XCSE 20180220 16:42:38.453000 60 343,9 XCSE 20180220 16:42:44.058000 58 343,9 XCSE 20180220 16:43:00.017000 13 343,8 XCSE 20180220 16:43:08.099000 13 343,8 XCSE 20180220 16:43:08.102000 62 343,8 XCSE 20180220 16:43:10.168000 89 343,9 XCSE 20180220 16:43:53.024000 100 343,9 XCSE 20180220 16:43:54.511000 18 343,9 XCSE 20180220 16:43:54.609000 86 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.070000 32 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.070000 136 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.070000 24 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.071000 86 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.071000 35 343,9 XCSE 20180220 16:44:24.091000 51 343,9 XCSE 20180220 16:44:37.061000 442 343,9 XCSE 20180220 16:44:37.061000 346 343,8 XCSE 20180220 16:44:46.044000 6 351,6 XCSE 20180219 9:01:19.179000 108 352,5 XCSE 20180219 9:05:00.014000 86 352,4 XCSE 20180219 9:10:28.206000 70 351,6 XCSE 20180219 9:19:24.719000 75 351,9 XCSE 20180219 9:23:14.099000 85 352,1 XCSE 20180219 9:30:50.038000 72 351,8 XCSE 20180219 9:40:23.112000 74 351,4 XCSE 20180219 9:43:21.052000 41 351,6 XCSE 20180219 9:52:40.036000 18 351,6 XCSE 20180219 9:52:40.036000 49 351,6 XCSE 20180219 9:52:40.042000 42 351,2 XCSE 20180219 9:55:33.032000 29 351,2 XCSE 20180219 9:55:33.066000 113 351,5 XCSE 20180219 10:03:40.144000 74 351,6 XCSE 20180219 10:08:30.357000 14 352,1 XCSE 20180219 10:23:10.515000 171 352,1 XCSE 20180219 10:23:10.515000 20 352,3 XCSE 20180219 10:26:58.584000 85 352,3 XCSE 20180219 10:26:58.584000 76 353,8 XCSE 20180219 10:31:32.216000 1000 354,2 XCSE 20180219 10:36:08.535858 76 354,3 XCSE 20180219 10:44:40.024000 80 354 XCSE 20180219 10:45:24.044000 75 353,6 XCSE 20180219 10:46:58.181000 106 353,6 XCSE 20180219 10:56:05.597000 17 354,2 XCSE 20180219 11:00:35.399000 59 354,2 XCSE 20180219 11:00:35.399000 164 354,1 XCSE 20180219 11:03:56.747000 79 353,8 XCSE 20180219 11:09:31.342000 70 353,4 XCSE 20180219 11:16:23.478000 123 353,4 XCSE 20180219 11:25:22.029000 32 353,4 XCSE 20180219 11:29:22.140000 142 353,4 XCSE 20180219 11:29:22.140000 73 352,6 XCSE 20180219 11:37:53.061000 74 352 XCSE 20180219 11:44:55.566000 69 352,2 XCSE 20180219 11:48:07.961208 31 352,2 XCSE 20180219 11:48:07.961237 31 352,2 XCSE 20180219 11:48:07.961254 110 352,2 XCSE 20180219 11:48:07.961269 100 352,2 XCSE 20180219 11:48:10.750069 100 352,2 XCSE 20180219 11:48:48.927112 465 352,2 XCSE 20180219 11:48:48.927112 62 352,2 XCSE 20180219 11:48:48.938277 32 352,2 XCSE 20180219 11:48:48.952653 93 352,5 XCSE 20180219 11:50:41.518000 98 352,7 XCSE 20180219 11:56:12.287000 79 352,2 XCSE 20180219 12:03:51.025000 90 352,3 XCSE 20180219 12:06:10.157000 14 352,4 XCSE 20180219 12:10:58.292000 61 352,4 XCSE 20180219 12:10:58.325000 70 352,8 XCSE 20180219 12:20:35.314000 75 352,5 XCSE 20180219 12:31:15.023000 84 352,3 XCSE 20180219 12:38:33.975000 4 351,5 XCSE 20180219 12:45:55.859000 68 351,5 XCSE 20180219 12:47:40.012000 78 352 XCSE 20180219 12:55:54.547000 80 352,3 XCSE 20180219 13:05:32.639000 187 352,7 XCSE 20180219 13:20:32.192000 70 352,8 XCSE 20180219 13:30:36.492000 69 352,6 XCSE 20180219 13:39:44.666000 69 352,2 XCSE 20180219 13:47:23.864000 89 352,2 XCSE 20180219 13:48:38.901000 60 351,8 XCSE 20180219 13:56:11.157000 88 351,6 XCSE 20180219 14:06:36.711000 58 351,9 XCSE 20180219 14:09:01.706948 31 351,9 XCSE 20180219 14:09:01.706948 122 351,9 XCSE 20180219 14:09:01.706948 105 351,9 XCSE 20180219 14:09:01.706948 284 351,9 XCSE 20180219 14:09:01.707023 114 352,2 XCSE 20180219 14:16:47.204000 76 352,2 XCSE 20180219 14:25:03.595000 94 352 XCSE 20180219 14:32:37.520000 112 352,2 XCSE 20180219 14:36:03.041000 70 352,5 XCSE 20180219 14:43:19.091000 79 353 XCSE 20180219 14:50:30.526000 70 352,8 XCSE 20180219 15:03:38.992000 73 352,7 XCSE 20180219 15:04:22.835000 72 352,7 XCSE 20180219 15:10:16.968000 2 352,7 XCSE 20180219 15:10:16.968000 14 352,6 XCSE 20180219 15:13:56.108000 89 352,6 XCSE 20180219 15:16:07.425000 96 352,5 XCSE 20180219 15:18:15.897000 89 352,3 XCSE 20180219 15:25:54.177000 73 352,1 XCSE 20180219 15:31:24.780000 70 351,6 XCSE 20180219 15:36:44.961000 89 350,6 XCSE 20180219 15:40:40.078000 69 350,4 XCSE 20180219 15:43:00.058000 87 350,4 XCSE 20180219 15:44:15.075000 103 349,9 XCSE 20180219 15:48:15.052000 93 349,5 XCSE 20180219 15:49:47.298000 5 349 XCSE 20180219 15:52:35.331000 5 349 XCSE 20180219 15:52:40.820000 62 349 XCSE 20180219 15:53:00.026000 71 349 XCSE 20180219 15:55:34.605000 140 348,7 XCSE 20180219 15:59:38.725000 77 348,4 XCSE 20180219 16:02:20.118000 22 348,5 XCSE 20180219 16:05:09.040000 70 348,5 XCSE 20180219 16:05:09.040000 207 348,5 XCSE 20180219 16:10:54.305000 125 348,6 XCSE 20180219 16:17:54.121000 22 348,6 XCSE 20180219 16:17:54.121000 77 350 XCSE 20180219 16:24:04.413000 235 350 XCSE 20180219 16:24:04.413000 4 350 XCSE 20180219 16:24:04.433000 17 349,5 XCSE 20180219 16:26:44.184000 45 349,5 XCSE 20180219 16:27:49.103000 19 349,5 XCSE 20180219 16:27:49.103000 69 349,3 XCSE 20180219 16:28:13.586000 6 349,3 XCSE 20180219 16:28:13.586000 171 349 XCSE 20180219 16:35:05.370000 119 348,7 XCSE 20180219 16:38:11.513000 72 348,9 XCSE 20180219 16:43:20.310000 53 348,9 XCSE 20180219 16:43:20.310000 69 349,5 XCSE 20180219 16:46:07.346694



