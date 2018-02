Frankfurt - Der "FONDS professionell" KONGRESS in Mannheim zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der Fondsbranche, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Universal-Investment habe in diesem Jahr sein erfolgreiches Format "Mannheim sucht den Superfonds" mit ausgewählten Fondspartnern fortgesetzt. In einem sehr gut besuchten Auditorium hätten die Fondspartner FPM Frankfurt Performance Management, GLS Bank und TAMAC Qilin ihre Fondskonzepte vorgestellt. n-tv-Moderatorin Corinna Wohlfeil habe lebendig durch die Veranstaltung geführt.

