Kursgewinne in Asien und den USA geben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent auf 12.483,79 Punkten zugelegt. Großes Gesprächsthema am Frankfurter Parkett dürfte der Einstieg ...

