Der Zulieferer für die Trailer- , Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795) hat sein Anfang Oktober 2017 angehobenes Ziel,

2017 einen organischen Umsatz zwischen 1.125 Mio. Euro und 1.135 Mio. Euro zu erreichen, nochmals übertroffen. Der Konzernumsatz lag auf der Basis noch vorläufiger Konzernzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.138,9 Mio. Euro (Vj. 1.042,0). Dies entspricht einem Anstieg von 9,3 %. Negative Währungseffekte und ein positiver Konsolidierungseffekt aus dem Zukauf der brasilianischen Gesellschaft KLL hielten sich die Waage, so dass auch das organische Umsatzwachstum 9,3 % erreichte.

Beschleunigtes organisches Umsatzwachstum im vierten Quartal 2017

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2017 hat die organische Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorquartal (Q3 2017: + 9,6 %) nochmals an Dynamik gewonnen. Die berichteten Umsatzerlöse stiegen um 8,6 % auf 274,2 Mio. Euro (Vj. 252,6). Darin enthalten waren negative Effekte aus der Währungskursumrechnung in Höhe von 11,4 Mio. Euro. Auf organischer Basis erhöhten sich die Umsatzerlöse um 13,1 %.

Während Werkskonsolidierung in den USA sprunghaft gestiegene Nachfrage und Neuanlauf des Produktionsverbunds erfordern Mehraufwendungen

Das bereinigte Konzern-EBIT erreichte im Geschäftsjahr 2017 auf Basis vorläufiger Zahlen 91,2 Mio. Euro und übertraf damit den Vorjahreswert (90,4 Mio. Euro) leicht. Das berichtete Konzern-EBIT 2017 betrug rund 72,7 Mio. Euro (Vj. 78,4) und beinhaltete einmalige Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. Euro (Vj. 6,6) und negative Effekte aus der Kaufpreisallokation von rund 5,3 Mio. Euro (Vj. 5,3). Die bereinigte Konzern-EBIT-Marge erreichte mit 8,0 % (Vj. 8,7 %) wie erwartet das untere Ende der Anfang Oktober 2017 spezifizierten Prognosespanne (Marge tendenziell am unteren Ende der Bandbreite von 8 - 9 %) obwohl die Kosten in der Region Amerika in der zweiten Jahreshälfte 2017 merklich höher ausfielen als geplant. Im Rahmen der Konsolidierung des US-Werksverbunds fielen insbesondere für die Verlagerung der Produktion von den Standorten Holland und Muskegon (beide Michigan) an die Standorte ...

