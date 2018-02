VER AV - DerStandard.at: Machtkampf um Einfluss bei Verbund entbrannt DBK - DEUTSCHE BANK BESTÄTIGT IPO-PLAN FÜR DWS SFQ - SAF HOLLAND GJ BER. EBIT EU91,2 MIO BMW - BMW installiert falsche Software bei 11.700 Diesel versehentlich DAI - Daimler bestätigt 9,69 %-Beteiligung durch Geelys Li Shufu DAI - Daimler und BAIC investieren Milliarden in neues Werk in ChinaVOW3- Volkswagen schließt Vergleich, wendet Diesel-Prozess in USA ab RKET/DHER - Rocket Internet veräußert ~5,7 Million Aktien an Delivery Hero BAYN - Die Signale aus Brüssel sind positiv: Ende März könnte die Freigabe der Behörden für Bayers Megaübernahme kommen. Laut Industriekreisen hat Bayer den...

