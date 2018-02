Im vergangenen Jahr meldete Gazprom stetig neue Exportrekorde. Angesichts der aktuellen Kältewelle in Europa dürfte sich dieses Szenario in diesem Jahr wiederholen. So wurde am Samstag mit Gaslieferungen von 655,2 Millionen Kubikmetern in Westeuropa der vier Rekordtag in Folge verbucht.

