Die Thin Wall Packaging USA umfasst die wichtigsten Technologien wie Thermoformen, Spritzgießen und andere. Das Konzept der Thin Wall Conference wurde ursprünglich in Köln etabliert und nach den großen Erfolgen in Europa nun auch in den USA und Asien umgesetzt.

Präsentation neuer Verpackungslösungen

Hubert Kittelmann, Vertriebsleiter bei Marbach, erklärt: "Marbach unterstützt das Branchenereignis als Headline-Sponsor und präsentiert Vorträge über neue Technologien wie das Match-Metal-Werkzeug-Konzept MT Easy oder neue Verpackungslösungen wie den Marbach Turner. Beides waren die Leitthemen der ...

