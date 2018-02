FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der März-Kontrakt setzt seine positive Tendenz vom Freitagabend unvermindert fort und steigt am Morgen um 11,5 auf 12.556 Punkte. Damit kann auch die wichtige 12.500er-Marke angetestet werden, die von Marktteilnehmern als schwerer Widerstand für den deutschen Aktienmarkt gesehen wird. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.578 und das Tagestief bei 12.553,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.300 Kontrakte.

February 26, 2018 02:35 ET (07:35 GMT)

