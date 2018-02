FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Woche gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 159,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,66 Prozent und das Tagestief bei 159,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.000 Kontrakte. Angesichts der Unsicherheiten vor der Wahl in Italien und den unterschiedlichen Notenbankausblicken aus den USA und Europa rechnen Händler jedoch mit einer volatilen Handelswoche. Der Bobl-Futures notiert derzeit unverändert bei 131,04 Prozent.

February 26, 2018 02:37 ET (07:37 GMT)

