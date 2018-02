Am deutschen Aktienmarkt sollte die Handelswoche freundlich beginnen. Nach den starken Vorgaben von der Wall Street und aus Asien notiert der DAX vorbörslich oberhalb von 12.500 Punkten. Sollte der deutsche Leitindex in den ersten Stunden halten können, ist mit einem schnellen Anstieg in Richtung 200-Tage-Linie möglich.

Den vollständigen Artikel lesen ...