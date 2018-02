Nach zuvor zwei Minustagen in Folge konnte der DAX am Freitag mal wieder Gewinne einfahren. Allerdings recht kleine. Am Ende des Handelstages schloss der Leitindex mit einem Plus von 0,2 Prozent. Auf Wochensicht fällt die Bilanz ebenfalls leicht positiv aus. Hier legte der DAX um gut 0,3 Prozent zu. Marktidee: Deutsche TelekomDie Deutsche Telekom veröffentlichte vergangenen Donnerstag Quartalszahlen. Die Steuerreform in den USA hat dem Konzern einen satten Gewinnsprung beschert. Die hohen Investitionsausgaben die die Telekom in den nächsten Jahren anpeilt, kamen allerdings nicht gut an bei den Anlegern. Die Aktie stürzte auf ein Drejahrestief. Am Freitag meldeten sich dann allerdings wieder die Bullen zu Wort.