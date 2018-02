FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Wochenabschluss an der Wall Street hat am Montag auch dem deutschen Aktienmarkt wieder Auftrieb gegeben: Der Dax gewann in den ersten Minuten 0,72 Prozent auf 12 573,98 Punkte.

Nach dem Sprung über die wichtige Marke von 12 500 Punkten dürfte der deutsche Leitindex laut dem technischen Analysten Orlando Pereira Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel die 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten anvisieren. Sie gilt bei Börsianern als Indikator für den längerfristigen Trend. Nach dem Kursrutsch zu Monatsbeginn aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen befinden sich die Anleger aktuell auf Richtungssuche.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,47 Prozent auf 26 458,73 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,74 Prozent zu auf 2621,90 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenfalls etwa ein Dreiviertelprozent./ag/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

