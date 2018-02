Die Fondsgesellschaft DWS hat ihren Börsengang nun offiziell angekündigt. Der Erlös daraus geht komplett an die Deutsche Bank.

Die Deutsche Bank macht ernst mit dem Börsengang ihrer Fondstochter DWS. Am Montag veröffentlichten beide die offizielle Ankündigung des Börsengangs des Vermögensverwalters. "Der geplante Börsengang gibt uns die Möglichkeit, das volle Potenzial der DWS für unsere Kunden und Mitarbeiter auszuschöpfen", ließ sich DWS-Chef und Deutsche-Bank-Vorstand Nicolas Moreau am Montag zitieren. DWS legte sich weiterhin nicht auf einen genauen Termin fest, kündigte aber an, der Börsengang solle "im frühestmöglichen Zeitfenster erfolgen". Die Deutsche Bank will früheren Angaben aus Finanzkreisen zufolge rund ein Viertel ihrer Aktien abgeben und erhofft sich davon einen Erlös von 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro.

Die Aktienplatzierung der DWS ist ein wichtiger Teil der Strategie von Deutsche-Bank-Chef John Cryan - und der am besten planbare. Während ...

