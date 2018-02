Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler angesichts von Aktienkäufen durch Geely auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach Gesprächen mit Managern von Daimler stelle sich die Frage, was der chinesische Autobauer den Stuttgartern bieten könne bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen - dem wohl zentralen Aspekt aus Sicht der Chinesen bei diesem Investment, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Montag vorliegenden Studie. Kollege Max Warburton ergänzte in einer separaten Studie, dass die Chancen auf eine neue Konzernstruktur damit nun wieder verringert werden dürften./tav/tih Datum der Analyse: 25.02.2018

ISIN: DE0007100000