Starker Euro belastet Ifo-Exporterwartungen

Der Optimismus unter den deutschen Exporteuren hat weiter abgenommen. Die Ifo-Exporterwartungen sind im Februar auf 14,8 Saldenpunkte gesunken, von 16,5 Saldenpunkten im Januar. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. "Trotz guter Konjunktur im Euroraum drückt der starke Euro auf die Stimmung", erklärte das Institut. Die Entwicklung in den einzelnen Industriebranchen verlief sehr heterogen.

Kuroda sieht keine Notwendigkeit für Politiküberprüfung

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) sieht keine Notwendigkeit, den aktuellen Rahmen für die geldpolitische Lockerung der japanischen Notenbank zu überdenken. Haruhiko Kuroda ließ aber die Tür für mögliche Änderungen der Politikvorgaben offen. "Es ist derzeit nicht geplant, eine weitere umfassende Bewertung der Geldpolitik vorzunehmen, da unter dem neuen Rahmenwerk, einschließlich der Zinskurvenkontrolle, stetige Fortschritte erzielt werden," sagte Kuroda vor einem parlamentarischen Ausschuss.

Merkel verkündet CDU-Minister für die neue Regierung

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat das Geheimnis gelüftet und offiziell die Namen der CDU-Minister für das neue Kabinett verkündet. Sechs Posten gab es für ihre Partei zu verteilen, am Kabinettstisch sollen künftig Jens Spahn als Gesundheitsminister, Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, Ursula von der Leyen (wie bisher) als Verteidigungsministerin, Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin, Anja Karliczek als Bildungsministerin und Helge Braun als neuer Kanzleramtschef Platz nehmen, wie Merkel nach einer Sitzung in Berlin erklärte.

Umfrage: AfD und SPD schwächeln in westdeutschen Ländern

In mehreren Umfragen zu den Wahlabsichten bei Landtagswahlen in Westdeutschland haben AfD und SPD an Boden verloren. Sowohl in Bayern und Hessen, wo im Oktober gewählt wird, als auch in Nordrhein-Westfalen sackte die AfD in den am Sonntag veröffentlichten Erhebungen des Instituts Forsa für die Fernsehsender RTL und NTV im Vergleich zu vorherigen Umfragen ab, während ihre Anteile in Niedersachsen und Baden-Württemberg stabil blieben. Die SPD verlor teils deutlich.

Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main geht in zweite Runde

Die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main geht in eine zweite Runde. Beim Urnengang am Sonntag erreichte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kein Kandidat die absolute Mehrheit. In Führung lag mit 46,0 Prozent SPD-Amtsinhaber Peter Feldmann vor seiner CDU-Herausforderin Bernadette Weyland mit 25,4 Prozent, die nun am 11. März in eine Stichwahl müssen.

Kommunen kritisieren Pläne des Bundes für begrenzte Fahrverbote

Vertreter der Kommunen haben mit Kritik auf die Pläne der Bundesregierung reagiert, wonach Städte und Gemeinden künftig zur Verbesserung der Luftqualität in besonders belasteten Gebieten Fahrverbote für Diesel aussprechen dürfen. "Zurzeit wird eine ganze Reihe von Regelungen diskutiert, die mehr Verwirrung schaffen als eine Lösung der Luftprobleme darstellen", sagte ein Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindesbunds (DStGB) der Welt.

Europarat rügt erneut Parteienfinanzierung in Deutschland

Der Europarat hat die Parteienfinanzierung in Deutschland erneut wegen mangelnder Transparenz kritisiert. In einem in Straßburg veröffentlichten Bericht des für die Bekämpfung von Korruption zuständigen Fachausschusses im Europarat (Greco) heißt es, von 20 Empfehlungen zur Parteienfinanzierung seien bislang nur neun zufriedenstellend umgesetzt worden. Seit der Annahme eines früheren Prüfberichts vor mehr als sieben Jahren habe es in einigen Punkten keinerlei Fortschritte gegeben.

Niederlage für Orban-Partei bei Nachwahl in Ungarn

Die Regierungspartei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hat bei einer Nachwahl in einem wichtigen Wahlkreis eine schwere Niederlage erlitten. Bei der Wahl in Hodmezovasarhely setzte sich der unabhängige und von der gesamten Opposition unterstützte Kandidat Peter Marki-Zay mit 57,7 Prozent der Stimmen durch. Zoltan Hegedus von Orbans Fidesz-Partei kam auf 41,5 Prozent.

Vier Tote bei Explosion im englischen Leicester

Bei der Explosion in der mittelenglischen Stadt Leicester vom Sonntagabend sind vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vier Verletzte seien noch im Krankenhaus, einer von ihnen habe schwere Verletzungen erlitten. Die Explosion hatte sich am Sonntagabend an einer Geschäfts- und Wohnstraße in der Nähe des Stadtzentrums von Leicester ereignet. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein terroristischer Hintergrund wurde aber ausgeschlossen.

Aktivisten melden mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf Ost-Ghuta

Bei einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Ost-Ghuta ist nach Angaben von Aktivisten ein Kind ums Leben gekommen. 13 weitere Menschen hätten nach dem Angriff über Atemprobleme geklagt, eine Frau schwebe in Lebensgefahr, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Türkei will Offensive in Afrin trotz UN-Feuerpause in Syrien fortsetzen

Die türkische Regierung will die Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Afrin trotz der UN-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien fortsetzen. Die Türkei begrüße die Feuerpause als "Antwort auf die besorgniserregende humanitäre Lage" in Syrien, erklärte das Außenministerium in Ankara. Die Türkei werde jedoch weiterhin "entschlossen" gegen "terroristische Organisationen" kämpfen, die die "territoriale Unversehrtheit und politische Einheit Syriens bedrohen".

