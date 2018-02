Düsseldorf - Auch am vergangenen Freitag setzte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut mit der Marke von 12.500 Punkten auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das Verharren an diesem Level gebe den Analysten die Gelegenheit, den Wochenchart der deutschen Standardwerte mal wieder auf den Prüfstand zu stellen.

