Frankfurt - An der Gemengelage am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am letzten Handelstag der Woche nicht viel geändert, so die Analysten der Helaba. Bemerkenswert seien allenfalls die Bewegungsrichtungen des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Verlauf des Tages. Am Donnerstag sei es zunächst abwärts gegangen, bevor sich am Nachmittag eine positive Tendenz habe durchsetzen können.

